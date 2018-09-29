歐洲經貿辦事處與環保署攜手淨灘

2018年09月29日 13:55 中時 廖德修

歐盟各國駐台人員與環保署、地方政府、民間機構人員攜手淨灘。（圖／環保署提供）

環保署長李應元與歐盟駐台機構等單位人員，一起到八里海邊淨灘。（圖／環保署提供）

歐洲經貿辦事處與環保署今（29）日上午到新北市八里區挖子尾沙灘聯手淨灘，環保署長李應元與歐洲經貿辦事處馬澤璉處長（Madeleine Majorenko）都親自出席。歐洲經貿辦事處並且簽署認養挖子尾海岸，今後每年都將定期參與淨灘活動，以具體行動維護台灣的環境。

熱心參與今天活動的人士相當多，包括歐洲經貿辦事處、歐洲各國駐台官員，以及外交部、環保署、新北市政府環保局、中華民國荒野保護協會、綠色和平基金會等單位，共約250人。最後總共清理了約395公斤一般垃圾，以及226公斤資源回收物。

今天的淨灘活動，歐洲經貿辦事處與環保署員工並以國際淨灘行動（International Coastal Cleanup，ICC）的監測調查成果表，實地監測、紀錄海岸廢棄物。而從監測結果得知，生活垃圾及遊憩行為產生的塑膠製品，就是最常見的海岸廢棄物，例如寶特瓶、瓶蓋、吸管及漁業廢棄物（漁網及漁具）。

這些廢棄物經過分解後逐漸變成碎片，若被生物誤食就會進入食物鏈。因此減少生活廢棄物、正確回收資源垃圾、減少使用一次性商品，以及做好漁網及漁具回收，就能減少塑膠製品對於海洋及生物的傷害。

根據2018年美國海洋保育協會的資料顯示，全球凈灘廢棄物除了第1名的煙蒂，第2至10名皆與塑膠製品有關。每年約有800萬噸塑膠廢棄物被倒入海中，等於每分鐘就有一卡車的塑膠垃圾進入海洋。

環保署長李應元表示，國內已展開一系列限塑、減塑、淨灘、淨海等措施，希望全民共同參與一次性塑膠廢棄物源頭減量行動，減少海洋塑膠汙染。而海岸認養及淨灘並非只是口號，欠缺的是立即行動，歡迎民眾、企業、民間團體或公務部門主動認養海岸，發起淨灘行動，不限人數、不限次數，立即行動。

(中時 )