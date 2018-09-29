NBA》新球季新戰術？裁判宣布新執法重點

新球季聯盟裁判將加強對雙方無球者的吹判。（美聯社資料照）

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中時電子報
盧品青

NBA新球季要來了，聯盟裁判官方推特談論新球季的重點吹判原則，宣稱他們將專注於無球的防守犯規。也就是從嚴處理防守方對無球進攻者的干擾，以保障無球者的行動自由(Freedom of Movement)。

裁判認為現今的防守方有一個趨勢，他們為避免犯規而不敢太壓迫持球者，轉而對無球者施壓。如果無球者正在移動，防守方就會藉由推拉之類的小動作以限制他的速度。若無球者靜止不動，防守方直接「上下其手」甚至攔腰抱住。

比如說勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)持球進攻，克雷湯普生(Klay Thompson)在旁支應，防守方不去壓迫杜蘭特，反而對湯普生嚴加看管。他們會使用各種小動作限制湯普生的移動能力，阻止他發動空切戰術。

如果換成湯普生持球，杜蘭特想要過來單擋，防守者可能直接推人讓杜蘭特失去平衡，以破壞他的掩護。結果是持球者沒事，哨音沒響，防守方以非法的小動作成功阻斷了擋切戰術。

此外最常見的是內線進攻者站在低位要球，他手上沒有球，卻被防守者緊緊纏定。例如防守者會勾住對方手臂(非法動作)，以阻止他接到球，這使得籃下背框單打的難度不斷提高。

對於大部分球員來說，這些動作是很平常的肢體對抗，不過根據裁判解釋，「只要防守者干擾了無球者的行動自由」其實就已經逾越了卡位的許可範圍，也容易引發球員爭執甚至打架。

裁判解釋：「攻守雙方都不可以干涉無球者的行動自由，這些將被視為非法動作，新球季我們會嚴格把關。」這些吹判若如實執行，有人擔憂會減少比賽的肢體對抗，但好處是可以讓戰術更豐富，不需要每支球隊都只拚三分球。

(中時電子報)

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