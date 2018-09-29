潭美加速遠離 氣象局發布新北山區大雨特報

潭美颱風下午加速往琉球、日本而去。（圖／取自氣象局網站）

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氣象局表示，第24號中颱潭美今天將加速往琉球群島而去，明天快速橫掃日本。受到颱風外圍環流影響，今（29）日新北市山區有局部大雨發生的機率，氣象局已發布大雨特報。明（30）日北方乾空氣南下，天氣轉好，除東半部、北部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大都是多雲到晴，氣溫跟著回升，高溫約28℃、29℃。

氣象局說，下午起後隨著颱風遠離速度加快，降雨趨緩，但西半部、東北部、東部及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域，仍會有9至10級強陣風，新竹以南的平地及內陸地區也會有較強的陣風。氣象局已對除了台北市、南投縣、嘉義市、台東縣以外的18個縣市，含外島的澎湖、金門、馬祖發布陸上強風特報。

陸上有強風特報，海上的風浪自然也不小，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海都會有長浪，浪高可達4至5公尺，北海岸及宜蘭浪高甚至可逾6公尺，氣象局提醒民眾到海邊活動或從事海上作業，務必注意安全。

潭美幸好未侵台，但在關島東南方的熱帶性低氣壓仍在發展，氣象專家吳德榮在個人專欄表示，美國氣象機構已將其升格為輕颱，今日其被日本氣象廳命名的機率也很高，也就是第25號颱風康芮。

吳德榮說，如果康芮颱風生成，今年就是1994年後1至9月最多颱風（25個）的一年。?各國氣象模擬顯示，當太平洋高壓最弱時康芮的路徑最偏東，將從琉球附近迴轉向北；當太平洋高壓最強時路徑最偏西，將通過呂宋島北部近海。至於台灣會不會受到直接影響？下周會比較明朗。

(中時 )

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