台北》綠名嘴高喊投柯Ｐ就是挺習近平　網驚中邪了嗎？

2018年09月29日 13:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

為了不讓外界看衰，民進黨台北市長參選人姚文智昨晚與中山、大同區黨籍議員參選人共同舉辦後援會成立大會，總統蔡英文更親自到場打氣。而在為姚文智拉抬聲勢時，也不忘批評台北市長柯文哲統獨立場，親綠名嘴余莓莓更直言

蓋柯文哲一票就是蓋習近平。不過，余的這番言論可嚇壞網友，直言中邪了嗎？韓有網友痛批「每次都這招 是瞧不起選民智商嗎」？

民進黨台北市長參選人姚文智昨晚與中山、大同區黨籍議員參選人共同舉辦後援會成立大會，動員共超過一千人，不讓外界看衰。蔡英文更親自蒞臨打氣，並致詞表示，她是在中山北路長大的，很在意中山區，希望中山、大同能帶領台北市反攻，支持姚文智」。當然，在這場造勢大會上，也不忘批評柯文哲的統獨立場，據《新頭殼》報導，第一位上台替姚文輔選的余莓莓就痛批柯文哲親中，更是習近平喜愛的白色力量市長，如果要守護台灣未來，就要提防柯文哲，「蓋給柯文哲一票，就等於蓋給習近平一票」。

對於余莓莓的言論，批踢踢網友表示驚嚇，直言余「是不是中邪了」，更諷刺「這智商，笑死」、「這種話也想操弄，幼智」、「還再操弄統獨」、「快點把百萬台商都註銷國籍阿!台獨又不敢 公投正名也不敢，嘴砲最行」、「支持姚的怎麼都這種咖」、「滿地豬隊友」、「習大需要台北的選票」？更有網友譏諷「意思是柯p是選總統嗎？把蔡英文放哪」、「看到藍綠這麼白痴，你不想讓鬼島整個重新分配，重來一遍嗎」！

(中時電子報)