民進黨首次不辦黨慶 扁：大選集體造勢管道 怎捨得放棄

2018年09月29日 14:01 中時 曾薏蘋

昨天928民進黨黨慶，是創黨32年來首度不辦黨慶；前總統陳水扁今在最新一期［新勇哥物語］感概，「為了大選集體造勢，黨慶活動就是最好的平台與管道，怎麼捨得放棄？！」

陳水扁化身的「勇哥」表示，2018年32周年黨慶則全免了，理由竟然是因為非特別的整數年，加上九合一地方選舉時間接近，黨內考量，大部分人力物力都已投注在競選活動，因此沒有特別單獨籌辦黨慶活動。這樣的說詞成立嗎？

以下是新勇哥物語的全文

［新勇哥物語］-243

—創黨32年來首度不辦黨慶的民進黨怎麼啦？

勇弟：台灣執政的民進黨9月28日32歲生日，過去中央黨部在選舉年會結合造勢舉辦黨慶活動，但民進黨中央黨部今年並未辦理。這是蔡總統兼黨主席執政以來首次不舉辦黨慶活動及外交使節酒會。也是民進黨創黨32年來首度沒颱風也沒辦黨慶活動！

勇哥：蔡總統兼黨主席上任後，除了2016年30周年黨慶，因為梅姬颱風襲台，黨慶和外交使節酒會都取消。2017年31周年黨慶剩下只辦外交使節酒會。2018年32周年黨慶則全免了，理由竟然是因為非特別的整數年，加上九合一地方選舉時間接近，黨內考量，大部分人力物力都已投注在競選活動，因此沒有特別單獨籌辦黨慶活動。這樣的說詞成立嗎？為了大選集體造勢，黨慶活動就是最好的平台與管道，怎麼捨得放棄？！

勇弟：還記得2003年9月28日黨慶，民進黨在台中市慶祝建黨十七週年，以「國會改革，公投上路」為主軸，透過府院黨高層的參與，配合公投趣味競賽、立委歌舞表演等活動，一方面慶祝黨慶，一方面宣導公民投票的理念。壓軸的晚會還有「為公投打氣」、「滾動公投大球」活動。

勇哥：阿扁總統也特別參加民進黨黨慶系列活動「公民投票在台灣研討會」，他在致詞時指出，遺憾有些人仍把公投當作洪水猛獸，部分過去反民主、反改革的當權者，雖從在朝變成在野，但是還是無法面對民主深化所必要的種種改革主張，就像得了無法痊癒的「民主恐懼症」。

在許多民主國家，公投早已實施多年，甚至上百年歷史。例如西歐十七個民主國家中，只有荷蘭不曾舉辦過公投。在美國、澳洲和紐西蘭，公投是政治生活的常態。美國在九○年代就舉辦過一千一百九十七次由公民直接連署的公投案。民主化歷史不長的東歐國家，現在也常用公投決定重大議題。有些人認為公投不可和總統大選一併舉行，這樣的看法令人難以認同。光是在二○○二年的美國國會選舉中，就有四十二個州同時舉辦公投，民眾參與的熱情都非常高，西方學者普遍認為這有助於提升民主的品質。

小勇：回想2003年17周年黨慶當年的政經社會氛圍，除了SARS 疫情帶來嚴重衝擊，國親合連宋配銳不可擋，歷史性的公投推動又勢在必行。阿扁總統兼主席為了鼓舞士氣，重建信心，於是乎在黨慶晚會的演說裡，許下2004年「三大願望」，也是「三大誓言」。

勇哥：阿扁誓言—

ㄧ願：舉行史上第一次全民公投！

二願：贏得總統大選連任成功！

三願：綠營立委席次過半好做事！

結果：

一願二願全都達標。三願雖成長2席仍然下台負責。

勇弟：選輸要下台負責，怎麼選贏也負責下台？

(中時 )