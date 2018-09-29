中和納骨堂秋祭 追思空間煥然一新

2018年09月29日 14:39 中時 葉書宏

新北市府特別趕在秋祭前完成中和納骨堂1樓大廳及停車場重新整修工程，今（29）日中和納骨堂舉行秋祭法會。（葉書宏翻攝）

新北市府特別趕在秋祭前完成中和納骨堂1樓大廳及停車場重新整修工程，今（29）日中和納骨堂舉行秋祭法會。（葉書宏翻攝）

新北市府特別趕在秋祭前完成中和納骨堂1樓大廳及停車場重新整修工程，今（29）日中和納骨堂舉行秋祭法會。（葉書宏翻攝）

新北市府特別趕在秋祭前完成中和納骨堂1樓大廳及停車場重新整修工程，今（29）日中和納骨堂舉行秋祭法會。（葉書宏翻攝）

為了提供民眾更優質的追思環境，新北市府特別趕在秋祭前完成中和納骨堂1樓大廳及停車場重新整修工程，讓環境煥然一新。今（29）日中和納骨堂舉行秋祭法會，區長柯慶忠率公所同仁與數千名家屬一同在明亮、舒適的空間追思先人，更顯隆重莊嚴。

新北市殯葬管理處長黃秀川表示，中和納骨堂於民國70年興建完成，內部裝潢與環境規畫漸不符合現今需求，近年陸續增設景觀水池及坡坎步道，以及粉刷納骨堂外觀改善環境，今年更重新鋪設納骨堂前廣場及停車場，並更換1樓大廳所有照明、公告標示及服務區等設備，提升明亮度及整體服務。

黃秀川說，中和納骨堂設有骨灰（骸）位2萬9979個，提供中和、永和、以及土城等地民眾塔位需求使用，目前使用率已達97％。另為因應時代變遷民眾對牌位的需求大增，市府今年也規畫增設1000個牌位，預計11月可完工使用，解決民眾的祭祀問題。

中和區公所表示，為提昇中和區納骨堂服務設施及整體環境，打造一處明亮、整潔的祭祀環境，在新北市政府民政局殯葬管理處的經費挹助下，公所辦理納骨堂室外地坪整平（停車場）、一樓大廳天花板、燈具及辦公設備更新等設施，平整的地坪讓祭祀動線更加流暢安全；整亮簡潔的祭祀大廳，提供祭拜家屬彷如置身於「家」的感覺。

響應環保政策淨化空氣品質，呼籲民眾精簡祭拜供品及金紙，法會期間9月15日至10月15日禁止焚燒金紙，會場設有金紙集中車，提供紙錢集中焚燒服務。

中和區民眾林先生表示，中和納骨堂設置已久，長期以來大廳被煙燻泛黃、環境昏暗，今年來參加秋祭時感到相當驚喜，從入口的停車場廣場到1樓大廳都有很大的改變，給人煥然一新的感覺，讓追思環境更加優質。

另外，新莊生命紀念館與五股孝恩納骨堂，也將分別於10月17日及11月4日到6日舉辦秋祭法會，為響應環保政策，秋祭會場禁止焚燒金紙，採設金紙回收站，提供紙錢集中焚燒服務，市府也準備數千份抹草香皂，送給紙錢集中焚燒的民眾。

此外，民政局生命終章網站規畫有「新北市電子追思祭拜網路平台」，推廣節能環保的電子網路追思、祭拜，讓不克前往納骨塔祭拜的民眾，只要連結網路隨時隨地可線上追思祭祖，不但可紓解法會祭典人潮，並可節能減碳，超越時空表達慎終追遠之意。

(中時 )