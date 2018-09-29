效法國中老師善行 蔡鏘河近20年捐400萬助家扶

2018年09月29日 14:52 中時 呂妍庭

嘉義市議員蔡永泉直到看到學生臉書，才知道蔡鏘河捐款助家扶兒的源起是因為他。（嘉義家扶提供）

嘉義市議員蔡永泉曾在輔仁中學任教，其中一名學生蔡鏘河，念國中時在蔡永泉家中看到「家扶中心的永久認養人感謝牌」，就想效法老師幫助家扶兒，踏入職場1年後第1次捐款20萬給家扶中心擔任永久認養人，之後陸續捐了20次，今年更一口氣捐了50萬元，日前蔡鏘河在臉書PO出感謝牌照片，蔡永泉才知道學生捐款助家扶的源起是因為他，透露蔡鏘河從未提及此事，且他只擔任過1年的認養人，對比蔡鏘河已捐出400多萬，「學生比老師更有心」。

蔡永泉80年11月20日以夫妻名義捐贈20萬元成為嘉義家扶的永久認養人，家扶基金會製作一面「永久認養人感謝牌」給他當紀念，蔡永泉把感謝牌展示在客廳，沒想到卻延伸出承師傳愛的故事。

目前擔任瑞昱半導體（Realtek）銷售總監的蔡鏘河在臉書PO文，說「這兩天收家扶中心寄來的第20面感謝牌，回想起20幾年前在蔡永泉老師家第一次看到這樣的東西，引發了自己想要效法老師的想法，於是在踏入職場一年後，開始我和家扶中心每年七月的生日聚會，雖然有人說為善要不欲人知，但如果透過自己的朋友圈，讓更多的朋友知道有這樣的方式可以幫助別人，是不是也很有意義呢！」許多看到PO文的網友紛紛按讚，稱他是正面典範。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，蔡鏘河近20年以捐款擔任永久認養人來慶祝他的生日外，也兩度參加嘉義、南台中家扶舉辦的認養人與認養童會面的相見歡活動，最近一次是今年7月3日捐款50萬元支持家扶永久認養工作，為此家扶還特地回贈他兩面感謝牌。

(中時 )