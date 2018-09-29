臉書瘋傳野生吳音寧中秋返鄉照 她驚：好像是上班日耶？

2018年09月29日 14:08 中時電子報 邱文秀

臉書瘋傳野生吳音寧中秋返鄉照 。(游淑慧提供)

北農總經理吳音寧上任後風波不斷，其中年初連續休市導致菜價崩跌，更讓她成為眾矢之的。這次中秋連假，北農只休9月25、26日。但台北市議員參選人游淑慧卻接獲網友爆料，臉書多張吳音寧中秋返鄉照，並感慨「也沒有配給專用公務車，她是這樣子回家過中秋的，縫補的提袋背包是路邊攤級的」。游淑慧驚訝表示，野生梗沒啥，但捕捉日期有9/23日、9/24好像是上班日耶?

台北農產運銷公司過年鬧出休市風波後，總經理吳音寧仍爭議不斷，議員王欣儀曾指出，北農春節休市5天，緊接著初九又連休3天，2月27日開市有近3000噸到貨量無法消化。今年中秋連假，北農擔心連假影響菜價，從連休3天改2天，只休9月25、26日。

台北市議員參選人游淑慧卻接獲網友爆料，臉書出現多張野生吳音寧中秋返鄉照。她在臉書發文「野生梗之平行時空篇」。她說，「剛網友傳給我幾篇臉書截圖，內容沒什麼，就是捕捉吳音寧中秋返鄉照。他告訴我，前幾天在許多粉專上瘋狂出現、轉分享的，他感覺相當刻意。」

游淑慧說，其實這沒有什麼；「野生梗」是近年來行銷偶像手法之一。野生搭捷運、野生吃路邊攤、野生騎腳踏車；先由一個網友捕捉到一個野生，然後短時間數百次的分享和群呼讚嘆。

她說，但是，看看網友提供的野生梗截圖，是不是貌似許多人都是自己「親眼所見」、「親手補抓」⋯但若比對不同日期的發文，才會糊塗：誰才是真正親眼所見呢？

游淑慧表示「咦，有點不解！捕捉日期有9/23日、也有9/24日，這是不是日期弄錯呢？因為北農23、24日是正常交易日，9/25、9/26才是休市喔！」北農上班日卻捕捉到吳音寧返鄉過節？一定是「捕捉者」誤會了，其實可能是獨自公務出差！

她最後說，春節連休3天，影響菜價！中秋突改2天，破梗野生？蔡英文表示：「我們不迷信網軍、也不迷信空軍。」

(中時電子報)