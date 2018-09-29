真夭壽！八旬嬤賣塔位變借貸9百萬 5千萬房換來3張名片

2018年09月29日 14:28 中時電子報 張國欽

台北市一名80歲陳老太太指控，多年前遇到「靈骨塔剝皮集團」，疑遭銷售員哄騙，陸續花了2000多萬買了28個靈骨塔位，當時銷售員稱可以轉賣賺取差價，結果全都被套牢，今年4月接到一通自稱禮儀公司女業務員的電話，稱有金主開價6800萬元想收購，後又以原以節稅為由，騙她拿出價值5000萬房產做抵押，結果不僅一毛錢也沒拿到，還揹上900萬元債務，後來對方還寄存證信函要脅，不還債房子法拍，陳老太太難過地說：「我是要賣塔位，怎麼變成借錢，而且我什麼錢都沒拿到，只拿到3張名片。」

據《蘋果》報導，陳老太太今年四月接到一通禮儀公司呂姓業務員的電話，呂女誆稱獨力扶養父母及2名子女，非常需要業績賺取佣金，接著轉移話題，稱有金主要投資靈骨塔位，對方開價6800萬元想買下陳老太太名下的整批靈骨塔位，陳老太太被說服答應出售，呂女便帶著自稱是某公司副理的陳姓男子，及自稱代書的郭姓男子現身，邀陳老太太在她的住處一樓大廳簽約，當時呂女還暗示陳老太太要展現誠意，同時稱可以幫陳老太太代墊30萬元給陳男，陳老太太說：「他們拿出2份文件，將上面文字遮住，要我在下頭簽名，簽完之後呂小姐就立刻掏出錢來給對方，變成我欠她30萬。」

陳老太太被他們載到地政事務所，再謊稱買賣塔位的稅金很重，需要她先拿出600萬，當作節稅處理的運作金，於是自稱代書的郭姓男子，要陳老太太將房屋所有權狀拿出來給公務員看一下，後來被4、5人圍著催促，結果全部都照簽。陳老太太回到家越想越不對勁，經朋友提醒才驚覺遭到詐騙，趕緊委請律師處理。

不料對方後來竟寄發催款通知，要她還600萬元借款，陳老太太這才驚覺，當時倉促簽下文件包含借據合約、不動產抵押權設定申請書，以及一張中國信託本支票據的簽收單，變成她欠郭姓男子600萬元，還拿5000萬房產作為抵押。

陳老太太隨後又收到對方律師寄來的存證信函，聲明還款期限已過，若不立即歸還600萬元及300萬元懲罰性違約金，總共900萬元，就要向法院聲請強制執行，把陳老太太抵押的房屋查封拍賣抵債。陳老太太為了這件事，短短1個多月暴瘦6公斤，還得了憂鬱症，她說：「擔心房子被賣掉，嚇得睡不著，時間都在煩惱、痛苦跟懊悔中度過，很煎熬。」

士林地院日前開庭，認為此案明顯就是詐騙集團所為，陳老太太並沒有向郭男借貸600萬元。坐在對面的郭男委任律師蕭萬龍露出訕笑地說：「這很單純就是借貸糾紛，這些文件都是陳老太太簽的」，全案仍在審理中。

(中時電子報)