讓市民安全更有保障！靈鷲山捐1500個火警器

2018年09月29日 14:34 中時 葉書宏

新北市靈鷲山慈善基金會捐贈新北市政府消防局1500個住警器，由新北市政府消防局陳副局長崇岳接受捐贈。（葉書宏翻攝）

新北市靈鷲山慈善基金會捐贈新北市政府消防局1500個住警器，由新北市政府消防局陳副局長崇岳接受捐贈。（葉書宏翻攝）

財團法人新北市靈鷲山慈善基金會本著熱心公益、回饋鄉里，再次捐贈新北市政府消防局1500個住宅用火災警報器，今（29日）於靈鷲山聖山寺舉行「圓滿施食暨秋季祭典法會」中辦理捐贈儀式，由新北市政府消防局陳副局長崇岳接受捐贈。

靈鷲山長期對弱勢民眾付出的慈悲與關懷，這一次捐贈1500只住宅用火災警報器，消防局將大愛轉為實際力量，協助優先安裝平溪、雙溪、貢寮區的獨居長者、身心障礙者、低收入戶、高風險家庭等弱勢族群，期能讓住宅用火災警報器裝置在民眾的家中讓火災發生之初即早預警應變，降低人命傷亡及財務損失，守護每一個家庭。

新北市政府消防局表示，火災具有不定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。因此，越早發現火災，就能越早逃生或是初期滅火，減少生命財產之損害，而社區大樓本身就已設置火警警報設備，反而是台灣最多數人居住5樓以下的公寓建築物並未設置。

住警器就是專門使用在公寓建築物中，安裝簡單、價格便宜，又能於偵測到火災發生時發出高音量警報聲，提醒住戶火災發生，立即進行逃生或滅火。本市亦有多起住警器成功作動案例，有效的提醒住戶應變，防止人命傷亡。

消防局建議，應以家中「每個居室1顆」為裝設目標，爲了家人的生命財產安全，請儘快至大賣場、量販店、消防器材店或網路平台購買，以爭取逃命時間及存活機會，也歡迎社會各界踴躍捐贈。

另外，新北市5樓以下之公寓住宅，可至轄區消防分隊免費申請，惟每年數量有限，以一戶1只方式推廣安裝並以弱勢民眾為優先對象，倘您有安裝需求，可致電消防局或轄區消防分隊洽詢。

(中時 )