MLB》大谷翔平火燙猛打賞 天使擊敗運動家

天使隊大谷翔平29日3打數皆擊出安打。（路透）

友善列印
中時電子報
鍾亞芳/綜合報導

天使隊29日對上運動家隊，大谷翔平不但連4戰有安打表現，且此役3打數均擊出安打、貢獻2打點還有1次盜壘成功，加上「神鱒」卓奧特(Mike Trout)開轟，終場天使就以8比5獲勝。

能投擅轟會盜壘 大谷翔平又寫紀錄了！

2局下大谷翔平率先場打擊就敲安上壘，下一棒厄普頓(Justin Upton)挨觸身球上壘，同時將大谷擠上二壘，隨後他展現速度盜上三壘，本季第10次盜壘成功。

大谷翔平僅管本季已無法以投手身份登板投球，但他仍持續展現自己的攻擊能力，他本季以投手身份登板10場，打擊更有20轟的紀錄，加上29日演出本季第10次盜壘成功，成為大聯盟史上首位單季10場投球、20轟、10盜壘的球員。

大谷翔平盜上三壘後，阿西亞(Francisco Arcia)擊出滾地球，大谷為球隊跑回第1分，隨後沃德（Taylor Ward）揮出2分炮（本季第5轟），天使領先來到3比0。

3局下卓奧特擊出2分炮（本季第39轟），下一棒大谷翔平也敲出二壘安打，但隨後缺乏有效攻勢，無緣為球隊添加保險分。不過5局下、7局下大谷翔平都貢獻打點，天使領先來到7比0。8局上運動家隊猛攻1輪追回5分，不過落後幅度過大，仍無法逆轉劣勢，終場就由天使以3分差獲勝。

(中時電子報)

NBA》綠軍完整陣容初亮相就吞敗 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。