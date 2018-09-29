MLB》大谷翔平火燙猛打賞 天使擊敗運動家

2018年09月29日 14:29 中時電子報 鍾亞芳/綜合報導

天使隊29日對上運動家隊，大谷翔平不但連4戰有安打表現，且此役3打數均擊出安打、貢獻2打點還有1次盜壘成功，加上「神鱒」卓奧特(Mike Trout)開轟，終場天使就以8比5獲勝。

2局下大谷翔平率先場打擊就敲安上壘，下一棒厄普頓(Justin Upton)挨觸身球上壘，同時將大谷擠上二壘，隨後他展現速度盜上三壘，本季第10次盜壘成功。

大谷翔平僅管本季已無法以投手身份登板投球，但他仍持續展現自己的攻擊能力，他本季以投手身份登板10場，打擊更有20轟的紀錄，加上29日演出本季第10次盜壘成功，成為大聯盟史上首位單季10場投球、20轟、10盜壘的球員。

大谷翔平盜上三壘後，阿西亞(Francisco Arcia)擊出滾地球，大谷為球隊跑回第1分，隨後沃德（Taylor Ward）揮出2分炮（本季第5轟），天使領先來到3比0。

3局下卓奧特擊出2分炮（本季第39轟），下一棒大谷翔平也敲出二壘安打，但隨後缺乏有效攻勢，無緣為球隊添加保險分。不過5局下、7局下大谷翔平都貢獻打點，天使領先來到7比0。8局上運動家隊猛攻1輪追回5分，不過落後幅度過大，仍無法逆轉劣勢，終場就由天使以3分差獲勝。

(中時電子報)