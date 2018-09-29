溪州公園登革熱群聚！ 第3例88歲老翁確診

彰化縣衛生局跨局處整合，出動孳生源清除導師團帶領志工隊在溪州公園森林區地毯式掃蕩、清除孳生源。(彰化縣衛生局提供)

友善列印
中時
謝瓊雲
彰化縣衛生局跨局處整合，出動孳生源清除導師團帶領志工隊在溪州公園森林區地毯式掃蕩、清除孳生源。(彰化縣衛生局提供)

彰化縣登革熱疫情在溪州公園群聚！一名家住南彰化的88歲老翁，9日曾至溪州公園活動，21日出現高燒、紅疹症狀就醫，28日轉往台中榮總就醫，並經中央實驗室報告確診為登革熱個案，累計在溪州公園已有3個老年病例，衛生局再次呼籲民眾勿前往溪州公園及周邊地區活動，全鄉中小學即日起也啟動健康管理。

根據疾管署、彰化縣衛生局統計，目前彰化縣登革熱出現群聚疫情，先後分別在大同國中及周邊社區發現5例，溪州公園再出現3例，累計共有8個案例確診，另外大同國中還有3個疑似案例，尚待二次抽血送中央確認。

衛生局指出，28日新增1例登革熱病例，88歲老翁21日發病，出現發燒、紅疹等症狀，有腎臟及心臟病史。經疫情調查發現老翁9月9日曾至溪州公園活動，發病期間曾前往某地區醫院就醫，27日轉台中榮總就醫後快篩NS1陽性、立刻通報，28日經中央實驗室報告確診為登革熱個案。

衛生局表示，溪州公園登革熱群聚事件出現第3例登革熱確診個案，與10日、20日發病的前2例，同樣都曾在發病前具有溪州公園活動史。3個案分別居住於北斗、溪州及田中，都是80多歲老人，平時即有前往溪州公園活動的習慣，3名患者臨床症狀都並不典型。經中央實驗室病毒株基因比對，溪州公園群聚事件，第1例個案已證明與台中登革熱群聚病毒株相同。

(中時 )

潭美加速遠離 氣象局發布新北山…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。