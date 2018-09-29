溪州公園登革熱群聚！ 第3例88歲老翁確診

2018年09月29日 14:39 中時 謝瓊雲

彰化縣衛生局跨局處整合，出動孳生源清除導師團帶領志工隊在溪州公園森林區地毯式掃蕩、清除孳生源。(彰化縣衛生局提供)

彰化縣登革熱疫情在溪州公園群聚！一名家住南彰化的88歲老翁，9日曾至溪州公園活動，21日出現高燒、紅疹症狀就醫，28日轉往台中榮總就醫，並經中央實驗室報告確診為登革熱個案，累計在溪州公園已有3個老年病例，衛生局再次呼籲民眾勿前往溪州公園及周邊地區活動，全鄉中小學即日起也啟動健康管理。

根據疾管署、彰化縣衛生局統計，目前彰化縣登革熱出現群聚疫情，先後分別在大同國中及周邊社區發現5例，溪州公園再出現3例，累計共有8個案例確診，另外大同國中還有3個疑似案例，尚待二次抽血送中央確認。

衛生局指出，28日新增1例登革熱病例，88歲老翁21日發病，出現發燒、紅疹等症狀，有腎臟及心臟病史。經疫情調查發現老翁9月9日曾至溪州公園活動，發病期間曾前往某地區醫院就醫，27日轉台中榮總就醫後快篩NS1陽性、立刻通報，28日經中央實驗室報告確診為登革熱個案。

衛生局表示，溪州公園登革熱群聚事件出現第3例登革熱確診個案，與10日、20日發病的前2例，同樣都曾在發病前具有溪州公園活動史。3個案分別居住於北斗、溪州及田中，都是80多歲老人，平時即有前往溪州公園活動的習慣，3名患者臨床症狀都並不典型。經中央實驗室病毒株基因比對，溪州公園群聚事件，第1例個案已證明與台中登革熱群聚病毒株相同。

(中時 )