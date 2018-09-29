2018瀋陽市“微旅行”精品線路——“行走抗戰遺址”

2018年09月29日 14:36 中時電子報 綜合報導

點位推薦：北大營營房遺址、中共滿洲省委舊址、奉天基督教青年會舊址、王鐵漢辦公舊址

北大營營房遺址位於柳林街，始建於1907年,原占地面積4平方公里，現存三棟營房總建築面積約1500平方米， 20世紀20年代，張作霖的奉軍主力一直駐紮於此，“九·一八”事變當夜，日軍首先攻入北大營，東北軍部分官兵在這裏打響了十四年抗日戰爭的第一槍。中共滿洲省委舊址紀念館位於福安巷，依託1927年至1936年間中國共產黨在東北地區的最高領導機構——“中共滿洲省委”舊址設立，是中國共產黨領導東北地區革命烽火歲月的歷史見證。奉天基督教青年會舊址位於朝陽街，占地面積1700平方米，青年會不僅為民國時期宗教活動場所，還是反對日本侵略的愛國活動場所，1928年閻寶航任總幹事長，利用青年會發起反對日本帝國主義的活動，至1931年，青年會實際成為東北青年反帝反封建的活動基地，並對中國共產黨的地下活動起到掩護作用。王鐵漢辦公舊址位於北四經街，王鐵漢在1946年7月至1948年10月居住於此，該建築為日式風格，地上二層，水泥罩面，平頂屋，王鐵漢是當時的抗日將領。

(中時電子報)