2018瀋陽市“微旅行”精品線路——“行走抗戰遺址”

更多精彩內容盡在“魅力城市”APP 掃碼閱讀“傳奇盛京 福運瀋陽”電子畫冊

友善列印
中時電子報
綜合報導

點位推薦：北大營營房遺址、中共滿洲省委舊址、奉天基督教青年會舊址、王鐵漢辦公舊址

北大營營房遺址位於柳林街，始建於1907年,原占地面積4平方公里，現存三棟營房總建築面積約1500平方米， 20世紀20年代，張作霖的奉軍主力一直駐紮於此，“九·一八”事變當夜，日軍首先攻入北大營，東北軍部分官兵在這裏打響了十四年抗日戰爭的第一槍。中共滿洲省委舊址紀念館位於福安巷，依託1927年至1936年間中國共產黨在東北地區的最高領導機構——“中共滿洲省委”舊址設立，是中國共產黨領導東北地區革命烽火歲月的歷史見證。奉天基督教青年會舊址位於朝陽街，占地面積1700平方米，青年會不僅為民國時期宗教活動場所，還是反對日本侵略的愛國活動場所，1928年閻寶航任總幹事長，利用青年會發起反對日本帝國主義的活動，至1931年，青年會實際成為東北青年反帝反封建的活動基地，並對中國共產黨的地下活動起到掩護作用。王鐵漢辦公舊址位於北四經街，王鐵漢在1946年7月至1948年10月居住於此，該建築為日式風格，地上二層，水泥罩面，平頂屋，王鐵漢是當時的抗日將領。

(中時電子報)

如果想獲得更多旅行資訊敬請關注“城市曼波”微信公眾號，帶你尋找每個城市最值得探訪的地方。
王毅：大陸不會成為美國 也不會… 2018瀋陽市“微旅行”精品線路——“…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。