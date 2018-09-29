2018瀋陽市“微旅行”精品線路——“行走老公館”

2018年09月29日 14:38 中時電子報 綜合報導

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楊宇霆公館舊址位於魁星樓路，由四合院和洋樓組成，四合院為中國傳統民居，洋樓採用歐洲新古典主義樣式，現由大東區國稅局使用。常蔭槐公館舊址位於萬壽巷，建築面積3295平方米，磚混結構，坡屋頂，由綠鐵板覆蓋。王明宇公館舊址位於如意五路，坐北朝南，二進院落組成，平面呈凹形。湯玉麟公館舊址有兩處，一處位於十一緯路，平面呈凸字形，樓內木雕精美，裝飾豪華，1959年改為遼寧省博物館，現為瀋陽市政協使用；另一處位於北三經街，建築面積2100平方米，門前抱廈，抱廈內有四根愛奧尼克式廊柱。張作相公館舊址有兩處，一處位於八緯路，鋼筋混凝土結構，歐式建築，建築面積2526平方米，該館造型別致，保存良好；一處位於九緯路，建築面積1607平方米，現為省民盟使用。張壽懿公館舊址有兩處，一處位於八緯路，米黃色牆體，拱形窗眉，建築面積1926平方米，張壽懿即張作霖五姨太壽氏；另一處位於文匯街，建築面積2105平方米，典型的法國古典主義建築風格。張廷樞公館舊址位於北四經街，半圓形臺階上有兩根直貫頂簷的多立克式柱，頂層四周裝飾有女兒牆。萬福麟公館舊址位於和平北大街，平面呈L形，造型別致，為歐洲別墅的建築風格，現為中國國民黨革命委員會遼寧省委員會使用。吳俊升公館舊址位於小河沿路，由四合院和小洋樓組成，建築面積1300平方米。

(中時電子報)