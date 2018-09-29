新竹公園麗池林區開放 賴揆讚譽庭園美景

2018年09月29日 14:55 中時 徐養齡

行政院長賴清德（中）29日在立院黨團總召柯建銘（右）、新竹市長林智堅（左）陪同下，參訪新竹公園麗池園林區。（徐養齡攝）

賴清德（右二）29日造訪新竹公園麗池林區。（徐養齡攝）

新竹公園歷經整修，吸引不少親子前往。（徐養齡攝）

新竹市斥資6億元整建百年新竹公園，園區亮點之一的「麗池園林區」29日風光露面，行政院長賴清德專程造訪，欣賞令人心醉的四季庭園美景，盛讚林智堅將1元的預算創造出5元的效果，建設預算交到市府手上「很超值」。

賴清德今在民進黨立院黨團總召柯建銘、行政院秘書長卓榮泰、市長林智堅陪同下，一起參訪新竹公園內的麗池園林區，林智堅一路介紹各式新意象，指新竹市將公共建設融入美學，麗池園林恢復園林水岸景致，還沒正式啟用，2天前就有新人來拍婚紗，市民滿意度高。

賴清德表示，每次到新竹市，都能看到各項建設陸續完成的成果，林智堅在短時間內就兌現改造新竹公園的承諾，進度還是交通部觀光局跨域亮點補助進度最快的，能把政見變政績，甚為難得。

市府城市行銷處表示，麗池園林歷經整建多時，具體呈現出日式園林建築景觀風貌，營造出開闊視野及青綠草坡，拆除使用率低且老舊的公園游泳池，以麗池水源營造瀑布流水，民眾造訪時便能一探四季庭園景色。

(中時 )