解決土地資金人手三缺 農委會為百大青農授證

農委會主委林聰賢與百大青農合影留念。（圖／農委會提供）

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農委會主委林聰賢為百大青農授證。（廖德修攝）

農委會29日、30日舉辦第3屆百大青農畢業授證典禮暨青農展售活動，農委會主委林聰賢今親自到場加油打氣，授予第3屆百大青農輔導證書，並感謝陪伴輔導團隊的努力。

農委會推動「新農民培育計畫」，整合產、官、學、研輔導資源，期望10年培育3萬農業大軍投入農業職場。自2013年起遴選具發展潛力青農，給予2年期個案陪伴輔導及3年期追蹤輔導，目前已輔導1至4屆共計467位百大青農，使青農穩健經營，進而擴大規模或創新加值發展，帶動其他青年農民共榮發展。

農委會說，第3屆百大青農計輔導113位，自2016年7月至2018年6月底，累計投入2296專家輔導人次、設施設備補助3928萬元、專案農貸2億5500萬元等。

輔導後的青農經營面積累計增加741公頃，農產運銷加工規模增加1萬5113平方公尺，包含加工、集貨、物流場等、產品通過4章1Q面積達734公頃 ，加工研發38項次，新營運模式發展13項次，成立產銷班7班、成立合作社5家、成立農企業16家，年營業額總計為14億3623萬元，整體營收提升74％。

農委會指出，除百大青農輔導，亦於全國輔導成立在地青農交流服務平台，營造交流學習及互助合作環境，目前已有16個縣市級及108個鄉鎮級在地青農平台，累計有4061位青農參加。

未來除了輔導資源擴散到各縣市聯誼會之青農，也朝多元引入不同從農者，依其來源與背景狀態，如青年、女性、退伍軍人、退休人士、新住民等，建立分群輔導機制，使更多有志從農者獲得適合的輔導。

林聰賢說，台灣農業缺土地、缺資金、缺人，稱得上「三缺」。這也是農委會積極培育青農，投入農村產業經營的著眼點，而成果也將逐步顯現。

(中時 )

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