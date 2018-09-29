北市不發重陽禮金 新北維持傳統逾53萬名長者受惠

2018年09月29日 15:27 中時 葉書宏

新北市長朱立倫致贈5千元重陽禮金給94歲的徐阿份。（葉書宏攝）

重陽佳節將至，新北市政府為敬老尊賢，維持一貫敬老尊賢的傳統致贈重陽禮金，新北市長朱立倫今（29日）一早由社會局長張錦麗、板橋區長林敬榜等人陪同，特地到板橋區埤墘第一市民活動中心關心長輩領取禮金情形，朱立倫表示，新北市財政不比台北市寬裕，但為了對長輩表達敬意，重陽禮金仍持續致贈。

新北市維持一貫敬老尊賢的傳統，凡年滿65歲以上的長輩都能領到重陽禮金，從1500元起跳，越老領越多，年滿100歲領1萬元，全市有53萬5千餘長輩受惠，預估發放金額高達9億多元，即日起採取匯款和現金雙軌致贈。

朱立倫今（29日）一早由社會局長張錦麗和板橋區長林敬榜等人陪同，特地到板橋區埤墘第一市民活動中心關心長輩領取禮金情形，現場並由動健康老師帶領長輩們一起運動，還有長輩玩拉密桌遊，朱立倫一蒞臨，便受到長輩熱情的歡迎。

埤墘里長蘇琮貴表示，該里有333人選擇領取現金；板橋區長林敬榜則表示，全區有7萬6832人符合領取資格，其中有2萬4951人選擇現金領取，5萬1881人選擇用匯款。

朱立倫表示，新北市財政不比台北市寬裕，但為了對長輩表達敬意，重陽禮金仍持續致贈；同時致贈的方式，尊重長輩的意願，採匯款轉帳或現金領取，全市匯款轉帳者有29萬9823人，市府已於28日將禮金匯入長輩所提供的帳戶；另外選擇要領取現金的有23萬5233人，市府透過29區公所，從29日起由工作人員在各公告地點發放。如果有高齡或行動不便者，工作人員會到府致贈，以表達對長輩的關懷。

朱立倫說，新北市為了照顧長輩，不是只有致贈重陽禮金，還推動一系列的友善政策，包括老人共餐、銀髮俱樂部、佈老時間銀行、社區陪伴站、社區照顧關懷據點、銀髮大學、公共托老中心、新北動健康與敬老眼鏡等，要讓長輩「越活越健康，越老領越多！」新北市百歲以上長輩有559位，每位都能領取1萬元禮金，因此他祝福在場長輩不僅要長命百歲，還要呷百二。

新北市議員周勝考也蒞臨現場關心，他大聲地向長輩說：「重陽禮金新北市有，台北市可沒有哦…」他說重陽禮金主要是對長輩年輕時貢獻社會的一種尊重，朱市長8年來的政策是對的，議會也都全力支持。

社會局長張錦麗表示，凡65歲至79歲1,500元；80歲至89歲2,000元；90歲至99歲5000元；100歲（含）以上人瑞，則致贈1萬元。其中現金發放從即日起至10月31日止，11月1日起則在各區公所補發至12月16日止，12月17日至12月28日改由市府社會局辦理最後補發，逾期將不再受理。

此外，今年適逢選舉年，重陽禮金發放時，社會局提醒相關工作人員均應保持行政中立，避免違反選罷法。各區如有因受潭美颱風影響，沿海及空曠區有較強陣風，局部地區可能會有雨勢，提醒長者們出門記得攜帶雨具，以維護安全。

(中時 )