台中》林佳龍母雞帶小雞 聯合新人成立競選總部

台中市長林佳龍（左）肯定市議員參選人林義偉（右）10年服務經驗，年輕有衝勁更有能力。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍（左）、立法院副院長蔡其昌（右）一同拉抬市議員參選人林義偉（中）聲勢。（王文吉攝）
台中市長林佳龍、市議員參選人林義成立聯合競選總部，現場湧入爆滿支持者，當選聲不斷。（王文吉攝）

母雞帶小雞！台中市長林佳龍、市議員參選人林義偉29日於神岡成立聯合競選總部，多位綠營民代到場力挺，現場湧入爆滿支持者，當選聲不斷！林佳龍肯定林義偉10年服務經驗，年輕有衝勁更有能力，期盼進入議會，力助神岡、大雅、潭子及豐原「黃金四角」建設。

聯合競總成立現場包括林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、前市議員廖述鎮及參選人林義偉出席。也是民進黨創黨元老的廖述鎮，為林義偉披上彩帶，象徵傳承必勝，期盼徒弟希望循著過去在基層的服務精神，一步一腳印、踏實服務潭雅神。

林佳龍表示，神岡、大雅、潭子及豐原「黃金四角」建設發展迅速，許多交通建設都正推行中，潭雅神都市計畫也已經通過，市府會進一步進行整體規劃；他指出，市府已爭取到工業區發展用地，將逐步輔導違章工廠遷移，而豐洲科技工業園區二期環評通過，將增加55公頃的產業園區，並增加就業機會。

林佳龍還說，台中的改變市民看得見，但有時候議會預算沒辦法通過，政策推動會綁手綁腳，「民進黨議會沒過半，政策執行事倍功半」！台中要提升發展，就要支持好人才，他推薦義偉年輕有衝勁、有經驗，能在市議會並肩作戰，為台中經濟與潭雅神發展來付出。

林義偉則表示，4年過去，台中正在進步，自己有10年的基層服務訓練，已經準備好了，他從不懈怠勤跑拜票，希望走入大家的生活，了解市民心聲，未來將為潭雅神爭取建設，希望大家支持，一起衝、一起拼，一起贏！

(中時 )

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