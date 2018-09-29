新北遲緩兒高於平均　張維倩力推早療篩檢

2018年09月29日 15:27 中時 葉書宏

根據社家署統計顯示，新北遲緩兒占有比高於全國平均，以婦幼律師起家的新北市中和區議員參選人張維倩，積極關心孩童議題，有感於兒童早療篩檢推廣的重要性，今（29）日於中和佳南幼兒園舉辦「幼兒發展篩檢巡迴服務」，邀請專業治療師參與服務，透過動態與靜態的遊樂活動，評估孩子的健康發展。

中和區議員參選人張維倩表示，自己今年剛生下一對雙胞胎，成為兩個孩子的媽媽，不只在生活上要好好照顧兩個寶貝，也深刻了解孩子的健康是為人父母最在乎的事情。因為懷孕的經歷，加上先前曾參與特教中心慢飛天使關懷活動，她深刻了解兒童早期療育的重要性，特別舉辦這樣的巡迴活動，希望可以服務在地的爸爸媽媽，宣導早期療育的觀念。

張維倩指出，社家署統計顯示，全國0到6歲發展遲緩兒童個案數中，新北有1萬1909名遲緩兒，占有比率為5.94％，遠高於全國平均2.69％，孩子的健康不能等，許多父母因為不了解，輕忽了小朋友的健康警訊，可能錯過0至6歲的黃金治療期，希望爸爸媽媽透過活動提升衛教觀念，於學齡前參與早療篩檢諮詢，才能給孩子更多的保障。

活動現場約有70組親子參與，透過動態與靜態的四組遊樂活動，讓孩子在遊玩的過程中，由專業治療師在旁評估，在遊戲結束後與家長進行約十分鐘的諮詢。

明新兒童發展中心許麗珠主任有三十多年輔導經驗，她指出，中心關懷幼兒發展篩檢多年，許多家長擔心孩子被貼上「不正常」的標籤，即便發現問題也不願馬上治療，此次義診活動僅是提供初檢及正確的衛教觀念，不會有官方通報紀錄，建議發現孩子有問題的家長，還是要尋求專業醫療協助。

參與家長坦言，平時真的比較不會關注這樣的議題，覺得孩子健康沒生病就好，卻不知道可能有發育遲緩的狀況，來多做評估也不錯。

張維倩表示，很高興現場有這麼多家長來參加，透過這樣的活動讓爸爸媽媽更能了解家中寶貝，未來會持續在婦幼權益上努力，也希望孩子們都能健康長大。

(中時 )