新北遲緩兒高於平均　張維倩力推早療篩檢

新北市議員參選人張維倩今（29）日於中和佳南幼兒園舉辦「幼兒發展篩檢巡迴服務」。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

根據社家署統計顯示，新北遲緩兒占有比高於全國平均，以婦幼律師起家的新北市中和區議員參選人張維倩，積極關心孩童議題，有感於兒童早療篩檢推廣的重要性，今（29）日於中和佳南幼兒園舉辦「幼兒發展篩檢巡迴服務」，邀請專業治療師參與服務，透過動態與靜態的遊樂活動，評估孩子的健康發展。

中和區議員參選人張維倩表示，自己今年剛生下一對雙胞胎，成為兩個孩子的媽媽，不只在生活上要好好照顧兩個寶貝，也深刻了解孩子的健康是為人父母最在乎的事情。因為懷孕的經歷，加上先前曾參與特教中心慢飛天使關懷活動，她深刻了解兒童早期療育的重要性，特別舉辦這樣的巡迴活動，希望可以服務在地的爸爸媽媽，宣導早期療育的觀念。

張維倩指出，社家署統計顯示，全國0到6歲發展遲緩兒童個案數中，新北有1萬1909名遲緩兒，占有比率為5.94％，遠高於全國平均2.69％，孩子的健康不能等，許多父母因為不了解，輕忽了小朋友的健康警訊，可能錯過0至6歲的黃金治療期，希望爸爸媽媽透過活動提升衛教觀念，於學齡前參與早療篩檢諮詢，才能給孩子更多的保障。

活動現場約有70組親子參與，透過動態與靜態的四組遊樂活動，讓孩子在遊玩的過程中，由專業治療師在旁評估，在遊戲結束後與家長進行約十分鐘的諮詢。

明新兒童發展中心許麗珠主任有三十多年輔導經驗，她指出，中心關懷幼兒發展篩檢多年，許多家長擔心孩子被貼上「不正常」的標籤，即便發現問題也不願馬上治療，此次義診活動僅是提供初檢及正確的衛教觀念，不會有官方通報紀錄，建議發現孩子有問題的家長，還是要尋求專業醫療協助。

參與家長坦言，平時真的比較不會關注這樣的議題，覺得孩子健康沒生病就好，卻不知道可能有發育遲緩的狀況，來多做評估也不錯。

張維倩表示，很高興現場有這麼多家長來參加，透過這樣的活動讓爸爸媽媽更能了解家中寶貝，未來會持續在婦幼權益上努力，也希望孩子們都能健康長大。

(中時 )

北市不發重陽禮金 新北維持傳統… 屯區太空圓夢計畫 孩童探索衛星…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。