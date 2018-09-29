成醫喋血案兇嫌遭指人緣差 學妹駁： 他優秀是榜樣

2018年09月29日 15:26 中時 程炳璋

成大醫院28日爆發葉克膜小組林姓男技術師不滿職場霸凌，持折疊刀狂刺陳姓女組長案件，成大醫院案發後否認職場霸凌，並暗指林男人緣差，不少相關人透過網路譴責成醫，力挺反職場霸凌。成大醫院29日強調對任何形式的職場霸凌不會姑息，將全力配合司法調查。

1位畢業於成大護理系的楊姓學妹在臉書發文相挺，指認識的林姓學長溫文儒雅、是小學妹敬仰的榜樣。

楊姓女子在臉書上強調，醫院處理的態度不該再對當事人潑糞，以求切割自保，一個醫療機構在案發後說不出原因，卻出面說明「他人緣不好」太讓人心寒。她反指「請問哪個被職場霸凌的會被稱為人緣好？」

楊女指出，體外循環師是搶救病人背後的無名英雄，高壓的工作若再加上不友善的職場，要怎麼活下去？並稱林男是她就讀成大護理系時的學長，在她的印象中是個溫文儒雅、優秀、努力有抱負的人，是小學妹敬仰的榜樣。

楊女稱，當被霸凌者直接被烙印成不合群、人緣差、個性不好等印象，只是壓抑了為弱的求救，長久下來，是被霸凌者有問題？還是劣幣驅逐了良幣？

台灣護師醫療產業工會創會理事長陳玉鳳透過臉書直播表達立場，直言證據會說話，並依據職業安全衛生法，雇主應該要盡預防防護責任，認為成醫撇清責任的作法只讓人覺得想保護更高層的人，卻未保護受霸凌的林男。

成大醫院29日仍否認有職場霸凌情事，強調對任何形式的職場霸凌與醫療暴力都不會姑息與容忍，會全力配合司法調查，讓真相水落石出。

(中時 )