學用落差大 教團：老闆、大學與員工都要負責

2018年09月29日 15:26 旺報 李侑珊

行政院主計處調查發現，教育程度為大學畢業的平均可支配所得，已連續5年低於專科畢業者，且趨勢相當顯著，黃昆輝教授教育基金會29日公布民調，56%的台灣民眾認為大學培養人才，無法帶動經濟發展，此類學用落差的問題，老闆、大學及員工都該負起責任，同時更應強化高教與產業需求的關聯性，以提供學生實習才最重要。

針對爭論不休的高教議題，黃昆輝教授教育基金會以「學用落差問題根源及其解決方式」、「高等教育與產業發展關係」、「攬才留才育才措施」、「高等教育學費問題」進行民調。

在學用落差問題方面，受訪民眾認為老闆、大學以及員工都有責任，但其中56.5%的受訪民眾認為是僱主的錯，只想賺錢，不重視員工人才培育，54.9%認為是大學的錯，沒有培養產業所需要的人才，有51.6%的受訪者認為是員工的錯，自己沒有主動再學習，數據反映雇主問題較嚴重。

至於解決之道，75.8%的受訪人認為，需要鼓勵大學與產業結盟，提供學生實習機會，其次則有47.6%認為邀請產業界參與規劃大學課程，加強產學連結。

值得關注的是，民調顯示，56%的民眾認為，在大學培養的人才是否可讓台灣經濟發展更有競爭力，則表示不具信心，不過絕大多數受訪民眾同意，高等教育應與國家產業發展有更緊密的連結。

而在攬才方面，是否支持政府有條件提供永久居留權，給來台就學且畢業後就業的僑生，50.4%不贊成，而面對優秀大學教授出走，71.2%認為應該「提供良好的研究環境」，其次則是48.3%訴求「鬆綁關法令，讓教授有較大自主性」。

學費調漲問題上，贊成高等教育學費自由化的受訪民眾達46.8%，接近一半，反對學費自由化的者則有38.0%，差距不大，不到9%，並且有6成的民眾認為這樣的學費差距不合理。

教育部前政次楊國賜表示，贊同大學學費自由化，政府應重視並考慮，甚至讓大學自主決定學費，諸多先進國家都這樣施行，而大陸頂尖大學的每生經費更超過台灣10倍以上，台灣高教因此恐以已無法與大陸競爭。

黃昆輝教授教育基金會表示，本次調查工作調查時間為2018年9月13日(週四)至9月16日(週日)。75有效樣本數為1068人，在95%信賴水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。

(旺報 )