高雄》洪孟楷大讚：韓國瑜旋風才正要開始！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／本報資料照，宋以安攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底高雄市長選舉進入倒數兩個月，國民黨高雄市長參選人韓國瑜的話題熱度持續發燒，也讓民進黨心生警惕，近期開始對韓提出的政見猛打，國民黨發言人洪孟楷直指，韓國瑜的旋風才正要開始，更表示韓國瑜出線，其實代表著三個涵義。

洪孟楷在《NowNews》投書表示，明明南部以往都是綠的，前市長陳菊治軍嚴謹，照理而言不至於有翻盤可能，陳其邁可能也不得其解，以往都是初選頭過身就過，為何至今民調卻成五五波？電視民嘴也從陳其邁穩當，「陸續改口成伯仲之間」。

他認為，其實高雄有一股氣氛在漫延，那就是一種「想改變」的氛圍，好比2008年美國首位黑人總統歐巴馬提出的競選口號，雖只一個，但簡單明瞭也充滿張力，即是「change」（改變）。而韓國瑜要改變的正是過去20年來民進黨在高雄一黨獨大的局面，改變「高雄的悶經濟」。

洪孟楷解釋，韓國瑜出線後走到今天，代表三個涵義，第一，多次政黨輪替，代表台灣民主已真正成熟，第二，是給那些違背民進黨創黨精神的人一個錯誤路線的教訓，過去的兩年多經濟並沒有變好，這次的選舉也是對蔡政府一次不信任投票，第三，是對未來城市的想像，韓國瑜的十大政見不斷被民進黨放大檢視，如離島賭場開發、雙語教學等，引來高雄9綠委齊聲抨擊韓國瑜，無形當中，陳其邁又被徹底忽略了一遍。

他文末總結指出，電影《武狀元蘇乞兒》所說「天下丐幫人數多寡，不是幫主控制，而是皇上決定。皇上英明神武，誰想當乞丐？」，他也強調，正是因為人民悶久了，所以這股旋風才會如此大。

(中時電子報)

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文章來源：洪孟楷臉書

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