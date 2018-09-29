潭美撲日　關西大阪航班30日取消異動一覽

2018年09月29日 15:50 中時 陳祐誠

潭美颱風在海面上轉彎，朝日本直撲而去，預估明（30）日將侵襲日本本州，大阪關西機場預計明日早上關閉機場跑道，各航空公司也已陸續宣布明日航班狀況。

長榮航空30日台北往返大阪關西的BR177/178/131/132/129/130航班取消；高雄往返大阪關西的BR181/182航班取消。

中華航空表示，30日桃園往返關西大阪的CI156/157/172/173航班、高雄往返關西大阪CI166/167航班，以及桃園往返高松CI178/179航班均取消。不過關西大阪至桃園的CI159航班維持正常。

另外，華航桃園往返鹿兒島CI118/119航班、桃園至關西大阪CI158、桃園至名古屋CI150航班，將延後起飛。

台灣虎航30日將有4航班取消，包括IT284高雄至大阪關西、IT211大阪關西至桃園、IT8268/IT8269高雄往返名古屋航班。另有16航班提前或延後起飛，包括：

IT230桃園往沖繩那霸延後至08:25起飛

IT231沖繩那霸往桃園延後至11:45起飛

IT210桃園往大阪關西提前至04:30起飛

IT285大阪關西往高雄提前至09:05起飛

IT214桃園往岡山提前至09:25起飛

IT215岡山往桃園提前至13:50起飛

IT240桃園往福岡提前至05:15起飛

IT241福岡往桃園提前至09:25起飛

IT202桃園往東京成田提前至12:05起飛

IT203東京成田往桃園提前至17:30起飛

IT8246桃園往佐賀提前至06:05起飛

IT8247佐賀往桃園提前至10:30起飛

IT206/IT207桃園往名古屋來回航班延後至10月1日起飛

IT212桃園往大阪關西延後至10月1日起飛

IT213大阪關西往桃園延後至10月1日起飛

樂桃航空指出，30日部分大阪、沖繩航班取消，包括MM921沖繩往桃園、MM022桃園往大阪關西、MM027大阪關西往桃園、MM028桃園往大阪關西、MM036高雄往大阪關西，最新航班資訊可留意官網航班動態。

(中時 )