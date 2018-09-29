北投千人冒雨誓師挺丁守中 馬英九痛批柯文哲建設停擺

2018年09月29日 15:34 中時電子報 綜合報導

台北市長候選人丁守中今早舉辦北投後援會誓師大會，吸引近千名支持者冒著大雨前來支持。前總統英九、前市長郝龍斌更同台力挺。馬英九除表示感到臺北變天有望，並抨擊台北市長柯文哲這幾年建設停擺，讓台北市衰敗。

丁守中今早出席北投區後援會成立大會，現場大雨卻情緒激昂，國旗飄揚，支持者高喊勝選，為丁守中加油。馬英九與丁守中一同抵達，但現場人潮洶湧，馬英九差點擠不上台。

圖／丁守中辦公室提供。

馬英九說，看到丁守中有這樣的場面感到非常振奮，覺得臺北很有機會變天。他也特地提點丁守中攻勢要更凌厲，跟選民互動要更深入，政見要更清楚。

馬英九也說，他在台北市8年，郝龍斌也是8年，一共16年，已經成功把台北市打造成世界級都市，但是他看到幾年來台北市在衰敗，很多建設沒有完成，很多該做的事情沒有做，因此需要丁守中撥亂反正，收拾河山。

除強調加速都更是未來市政重中之重，並將恢復重陽敬老金外，丁守中表示，他對如何開發北投早有長遠規劃，絕對做得比柯文哲好。也將把國際級影城引進北投，發展電影產業，繁榮北投。

丁守中一區一造勢活動今天開始，首場從丁守中的大本營北投區起跑。丁守中的妻子溫子苓也首度與丁同台，高喊凍蒜，國民黨加油。

(中時電子報)