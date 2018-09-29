韓國公開賽》周天成逆轉射日 明爭今年第3冠

台灣羽球一哥周天成逆轉擊退日本好手西本拳太，挺進韓國公開賽男單決賽。（中央社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

「台灣一哥」周天成29日在韓國羽球公開賽對陣世界排名第10的日本好手西本拳太，雖然首局以兩分之差讓出，但後兩局穩住陣腳，以19比21、21比18、21比14勝出，挺進明天的男單冠軍戰。

包括雅加達亞運，這是小天今年第5次在國際賽打入男單決賽，將問鼎繼德國、印度之後，個人年度第3冠，對手將視克里斯提與蘇吉雅托「印尼內戰」的結果而定。藉著此役取勝西本拳太，小天也將兩人生涯對戰紀錄拉開至3戰全勝。

周天成過去對西本拳太2戰全勝，4強戰首局2平後小天因失誤過多，接下來9分只拿1分，靠西本拳太發球掛網才止住這波大失血。

儘管技術暫停以6比11落後，小天仍奮力追分，其中12比15落後時，西本網前突挑後場，周天成反應迅速，回頭一勾也把球送回對手後場，西本回頭追球還是慢了一步，追成13比15。接著小天數度追到1分差，包括18比20時救回1個局點，可惜後場回擊出界，還是讓出了首局。

次局小天加快進攻節奏，2比4落後時連拿8分反超，不過西本也回敬一波5比0攻勢，讓小天技術暫停僅以11比9領先。後半段小天一度以17比13領先，又被西本追成18平，所幸小天連得3分，包括最後1分以近身扣殺拿下，扳平局數。

決勝局周天成氣勢如虹，一開局就以9比0攻勢重挫對手，技術暫停以11比6領先，換邊後小天將差距擴大至8分，儘管西本一度連追4分，但小天一記網前跪地賭博式舉拍，竟然歪打正著擋球得分，最後靠西本挑戰失敗，拿下賽末點，結束這場歷時69分鐘的激戰。

(中時電子報)

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