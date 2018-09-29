Line@直播搶第一 丁守中陣營：直播有效觸及年輕族群

2018年09月29日 15:38 中時電子報 綜合報導

年底大選日趨白熱化，各社交平台成為候選人力爭陣地。國民黨籍台北市長參選人丁守中28日晚間拔得頭籌，在Line@開啟直播，成為第一位使用Line@直播的參選人，總計1萬多人次收看互動，網友問題五花八門，以軟性議題居多。丁守中辦公室也說，近期「丁丁食堂」臉書直播有效觸及25至35歲族群，女性大幅成長。這次選擇Line@平播則希望開闢新領域，吸引更多人加入丁守中Line@。

直播過程中，除了談及八卦、費玉清引退，或丁守中私房景點外，也有不少網友抱怨對公幼不好抽、幼幼班補助搞不清楚等問題。丁守中則強調，許多年輕家長都和他反映抽不到公幼，每個月就要多付一萬多元，其實台北市這麼多空教室，為什麼不能利用閒置教室拓展公幼能量？

圖／丁守中辦公室提供。

他也說，三十多年前他在美國當窮留學生，當時美國政府就發消費券協助年輕人養育子女所需，為什麼台北不可以？每個月給這些家庭奶粉券或食物券，不會花很多預算，六十多億台幣就能讓弱勢家庭吃十年。他更主張比照日本，讓年輕媽媽月子做好坐滿，補助五萬元。因為現在少子化已成為國安問題，年輕人再不生，沒了人口紅利，對經濟、社福都有嚴重打擊。

丁守中辦公室是以「丁丁給問嗎？」為發想概念，在直播前開放網友提問，從中篩選出15個議題，並找來競選總幹事、立委王育敏負責拷問，希望延續每個星期在臉書開直播「丁丁食堂」的溫度，積極展開空戰，與網友直接互動。

丁守中在直播中也非常搞笑，除了坦承最怕兒子抱怨他「碎碎念」，「爸爸這個事情你說過好多遍了」。也說現在每天基層跑攤最感動的事情，是有好幾次到餐廳吃飯，準備結帳時，老闆竟然說前面有客人已經幫忙付完，說要支持丁守中。結果是誰幫忙付錢都不知道。

(中時電子報)