普台敬師活動 祭孔大典2500人齊聚觀禮

2018年09月29日 15:46 中時電子報 綜合報導

普台國小在9/29舉辦祭孔大典活動，近二千五百人齊聚普台國小體育館觀禮。

普台國小在9/29舉辦祭孔大典活動，近二千五百人齊聚普台國小體育館觀禮。

普台國小在9/29舉辦祭孔大典活動，近二千五百人齊聚普台國小體育館觀禮。

九月二十八日為至聖先師──孔子的誕辰紀念日，亦是所有老師們的節日。為感謝普台老師們日以繼夜的熱忱、辛勞，及對學生們無怨無悔的關愛與付出，普台學子在師生共同籌劃下，舉辦精采又有意義的敬師活動。這次的活動內容，包含敬師釋奠典禮、鐸樓敲鐸、教師節卡片製作等一系列活動，希望藉由此項活動表達對所有老師們的感恩與謝意，落實「對上以敬、對下以慈」的校訓，促進師生間的情誼。

「天下之無道也久矣，天將以夫子為木鐸」，在九月二十八日當天，學校特別開放普台校園最美的角落之一──鐸樓，請教職同仁至鐸樓發願祈禱並敲響木鐸，象徵薪火相傳、教化不絕，共臻教育止於至善，讓孔子誕辰紀念節日別具深意。

101年度普台國小以八佾舞的初獻舞初試啼聲，舉辦第一次祭孔大典，就頗受各界肯定，翌年就完整呈現八佾舞的初獻禮、亞獻禮及終獻禮96式舞姿，所有祭孔禮器及樂器也都比照台北孔廟規格，全數到位。更難能可貴的是所有佾生、樂生及禮生，皆由普台國小、國中、高中學生及老師來擔綱，合力完成這一場莊嚴隆重的敬師釋奠典禮。

今年恭逢大成至聖先師孔子2568週年誕辰，普台國小在9/29(六)這天舉辦祭孔大典活動，當天蒞臨的貴賓有各界顯達以及學生家長，近二千五百人齊聚普台國小體育館，全體師生暨觀禮來賓虔敬地排班就緒。通贊高呼「釋奠典禮開始」，全場屏息凝神，隨著「鼓初嚴」、「鼓再嚴」、「鼓三嚴」，鼓聲由緩而急，由近而遠，忽的戛然而止，鐘聲一響，猶如暮鼓晨鐘，發人深省。「執事者各司其事」時，身著綠袍的國中禮生，引導赤袍黑冠的國小樂生、高中歌生，以及身著黃袍、頂戴皂巾的國小佾生，按鼓聲節奏「五步一頓」，威儀有序的入班。當樂長呼：「樂奏寧和之曲」時，平日難得一見的各式大型古樂器－編鐘、編磬，起「金聲玉振」之式，合「八音齊鳴」之雅樂，呼應丹墀上手持翟籥的佾生，以優雅祥和的舞姿，獻上孺慕崇敬之意。平日活潑好動的學子，登台後一個個成為風度翩然的禮生、樂生、佾生，看著孩子的成長令家長喜悅在心頭。

為感念平日辛苦付出的教師們，祭孔儀式完成後，全體學生向師長們行最敬禮，並大聲地說出「謝謝老師!」，震撼全場的音量，感動所有師長與來賓。最後全體師生齊誦論語篇章及禮運大同篇，以宏亮的誦讀聲共同宣揚孔子思想與崇高理想。典禮圓滿後，普台國小王月秋校長及普台高中林秋惠校長分送觀禮來賓智慧筆，象徵增福添慧。

王校長表示，普台教育以品格為核心教育，以國學為本位課程，自100年開始規劃以儒學教育為主軸的國學情境區，建置有全台唯一以真人比例造像的孔子教育館－大成殿，供奉孔子與孔門72賢哲，讓學子得以濡沐儒學春風，感受與聖人同行的光輝，並設立「禮樂器室」，完整陳列祭孔的禮器、樂器、儀仗及服裝，以體驗孔子制禮作樂的用心。為深耕國學讀經教育，特別設置「明倫堂」，以仿古講堂營造國學的教學情境，帶領學子穿越時空，領略古代私塾殿堂之美，並由普台教師專任國學講師傳承儒學文化，啟迪學子良善德性與智慧之光。

(中時電子報)