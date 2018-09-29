丁守中搶頭香line@直播 回網友說自己是費玉清歌迷

2018年09月29日 15:40 中時電子報 綜合報導

台北市長候選人丁守中今日首度挑戰line直播；也拔得頭籌，成為第一位使用Line@直播的參選人，網友提問五花八門，有趣的對話內容吸引超過一萬人次觀看。網友並問他知不知道金曲歌王費玉清即將引退的消息？丁守中則說他當然知道，因為過去他媽媽很喜歡費玉清的歌聲，所以母子倆都是小哥的歌迷。

丁守中說，費玉清歌唱得棒，笑話也很棒，他過去和媽媽一同去過費玉清的演唱會，每次都會哄堂大笑，「只是笑話都有點顏色」。雖然費玉清即將引退，丁守中也說，小哥也留下非常多名曲，像<千里之外>非常有名，尤其台灣各地都會放的<晚安曲>，有這麼多人都熟悉他的歌。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

但被問到，「是否很龜毛」時？丁守中則略帶尷尬地說，他自己是處女座，所以很注意細節，相信魔鬼就在細節裡，可能因為這樣許多同仁都笑他很龜毛、挑剔，容易碎碎念。所以他平時也最怕兒子和他講，「爸爸這個事情你說過好多遍了」。

年底大選逼近，除臉書專頁之外，Line@也成了各陣營不可或缺的社群工具。丁守中競選辦公室發言人詹為元表示，近期丁守中「丁丁食堂」臉書直播收視族群，25至35歲年輕人數、女性大幅成長，效果不錯。這次選擇完全不一樣的Line@平台直播，就是希望繼續接觸年輕族群，同時吸引更多人加入丁守中Line@。

丁守中辦公室日前在開放網友提問後，從中篩選出15個議題，並找來競選總幹事、立委王育敏負責拷問，儘管直播主軸是輕鬆聊天，但台北市政仍是大家重視議題。丁守中在直播節目中，面對網友提問，包括輔助青年貸款、籌建環球影城、改建東門市場、承諾南北捷運線、解決內湖塞車、國小裝冷氣等議題都正面迎戰。

(中時電子報)