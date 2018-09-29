膝蓋腫痛好不了 恐是把這個病和退化性關節炎搞混

2018年09月29日 15:52 中時 林周義

一名50餘歲女性因膝蓋痛就醫，經治療仍然疼痛跛行，檢查後發現因內側半月板後角破裂，導致她的膝蓋缺少緩衝，上下樓梯、蹲下都很痛。醫師提醒，這類症狀與退化性關節炎極為類似，若延誤治療，恐須置換人工關節。

半月板後角破裂多歸因於半月板的退化，其發生率佔內側半月板破裂的20-30％，且好發於中年女性。在年輕病患上則以韌帶斷裂、撕裂性骨折等外傷所引發居多。多數患者沒有明顯的創傷史，卻在輕微的創傷性運動，如蹲下、上下樓梯時，突然聽到膝關節後傳出「啪」一聲，便無法行走，膝關節也持續腫痛 。

北醫骨科部運動醫學科主任吳家麟解釋，半月板由纖維軟骨組成，分外側、內側。其主要作為吸收運動帶來的震盪。一旦內側半月板後角破裂，便產生位移，無法發揮緩衝功能，進而增加軟骨的壓力。他提醒，若未治療，可能導致早期退化性關節炎。

吳家麟提醒，這類病患常被當成退化性關節炎治療，不僅無法痊癒，病情也會惡化，建議若發現關節持續積水、關節線壓痛、疼痛跛行、夜痛、不走也痛、行走有卡住症狀或異音出現，應及早就醫，並進行核磁共振造影(MRI)診斷。

吳家麟表示，病患初期可採保守治療，如休息、避免蹲跪、上下樓梯、止痛藥或膝關節護具。若症狀未改善，則需進行手術。目前臨床上的手術已朝「保膝」方向發展，民眾不一定要置換人工關節，有望達到「保膝不換膝」，若無法接受保膝手術，再考慮全人工關節置換手術。

(中時 )