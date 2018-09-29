烈嶼鄉芋頭季登場 洪振華奪得「芋頭王」

烈嶼鄉年度盛事「2018芋頭季」今（29）日在雙口濱海公園登場，外籍英語老師也開心參加挖芋體驗活動。（李金生攝）

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農友洪振華奪得「芋頭王」榮譽。（李金生攝）
「芋頭」是烈嶼鄉特色農產，「香、鬆、綿」和入口即化的口感廣受歡迎。（李金生攝）
陳福海縣長、洪成發鄉長等人和得獎農友合影，與鄉親分享豐收的喜悅。（李金生攝）
外師客串「一日農友」挖芋頭，度過不一樣的周未假期。（李金生攝）
炎陽下揮汗挖香芋，民眾相招一起來。（李金生攝）

烈嶼鄉年度盛事「2018芋頭季」今（29）日在雙口濱海公園登場，鄉長洪成發帶領民眾走進綠油油的田野，體驗挖芋頭的樂趣，也分享一季豐收喜悅，在秋風送爽中共度歡樂美好時光。

今年的芋頭王大賽評比結果，由農友洪振華奪得「芋頭王」榮譽，「芋二爺」洪翊翔、「芋三爺」洪莊清漢，獲陳福海縣長和洪成發鄉長頒獎表揚，碩大的芋頭引來民眾好奇爭睹。

最受歡迎的挖芋體驗，吸引當地鄉親和遊客蜂擁參加，連外籍英語老師也揪團客串「一日農友」，看到一顆顆大芋頭出土，大家都開心得不得了，直說真是一次難得的經驗。

會場另有特色農產市集園遊會及街頭藝人表演，並有香噴噴的芋頭風味餐，不分男女老少、老中老外，大口小口盡情享用，回味無窮！

下午2點30分起還有兒童節目表演，邀請momo親子台知名藝人海苔哥哥、櫻花姊姊及momo玩偶到場表演，加入行銷芋頭特色農產的快樂隊伍。

壓軸的晚會則在6時登場，邀請知名藝人孫淑媚、王瑞霞、珮珮及王牌樂團，為大家帶來精彩表演，並有獎項豐富的摸彩活動，讓遊客和當地鄉親盡情吃喝玩樂，也能眺望對岸璀璨的廈門夜景。

烈嶼鄉公所並規畫在10月6日、13日舉辦假日挖芋體驗，期待吸引更多的遊客來到，將一年一度的「芋頭季」的熱潮繼續延伸下去。

(中時 )

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