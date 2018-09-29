YS「傲少年」模擬選才青年出奇招 大秀自己獲青睞

2018年09月29日 15:51 中時 吳江泉

評審仔細聆聽並給予專業意見。（吳江泉翻攝）

青年出奇招秀自己獲得評審青睞。（吳江泉翻攝）

勞動部青年職涯發展中心（簡稱YS）29日上午舉辦第二屆「傲少年」模擬選才活動，在時間有限的2分鐘面試中，青年朋友紛出奇招，有人直接秀出自己的QR CODE讓6位業界評審掃描深入了解自己，搭配生動活潑的自我介紹，讓評審們直呼「希望像選秀節目一樣可以按鈕選擇，這些青年太優秀了」。

YS舉辦傲少年模擬選才活動，勞動部高屏澎東分署長程泰運開場致詞說，自己年輕時也曾遇過各式各樣的面試場合，很多突發面試狀況都很難掌握，勞動部成立YS，更能讓青年能有充分的準備來因應面試的各種情境。

在模擬選才當中，青年朋友透過各種方式讓評審在2分鐘內認識自己，有些青年直接以數據、成果來呈現自身優勢，有些運用自己的故事經歷及特質，吸引評審目光，也有比較內向的青年，鼓起勇氣站上舞台，想藉由評審的意見來修正、提升自己的面試表達能力。

「如何掌握在2分鐘內展現自己亮點、特質很重要」來自業界的6位評審給面試者意見，評審們皆認為更聚焦自己優勢、多展現自信心以及如何讓自己能力實際運用在職場上是面試能否錄取的幾個重要元素，希望青年朋友面試時多能注意這些細節、內容，較能提升錄取的機會。

程泰運表示，YS串聯青年與企業間的交流，鼓勵青年打造自我品牌，並提供舞台讓青年朋友展現自我，提升進入職場的能力，對YS有興趣的青年朋友，10月6日下午2點邀請科技業資深副總分享面試攻略、10月7日下午2點則有服務業總經理傳授履歷的撰寫祕技，詳情歡迎青年朋友上YS網站查詢。

(中時 )