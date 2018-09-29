觀護盃》游擊隊變正規軍 夢想家4連勝挺進決賽

2018年09月29日 15:52 中時電子報 黃及人

挾著連勝氣勢，寶島夢想家29日在花蓮觀護盃國際籃球賽，終場92比77輕取台銀，預賽4連勝、分組第1挺進30日冠軍決賽，夢想家股東之一的「黑人」陳建州表示，從過去的游擊隊，變成如今正規軍，很欣慰看到球隊的成長！

「我不否認去年夢想家剛成軍之際，確實相當匆促，感覺就像『游擊隊』一樣，」陳建州說，「從上季ABL的1勝19敗，到現在觀護盃4連勝，夢想家逐漸變成『正規軍』，無論在任何層面，整支球隊都跟去年完全不同了。」

如何改造這支年輕球隊變成正規軍？陳建州認為，一切都是外籍教頭莫瑞帶來的改變，「假如要我形容莫瑞的治軍風格，就是嚴守紀律！莫瑞的治軍從不少小細節開始做起，也從這些細節當中，建立球員的自信與贏球心態！」

陳建州透露，莫瑞的嚴謹程度，從每天上午規定8點45分之前，一定要用完早餐就知道，「就連我們拍攝團體照，他更要求每個球員的跪膝角度一定要一樣，每次喊出暫停，球員也要跟美國NCAA球員一樣，用跑步方式回到板凳。」

就是這種強調細節的治軍風格，才逐漸改變夢想家的球隊文化與風貌，甚至不少球員表示，莫瑞都很樂意跟他們溝通，也會用不同管理方式代替責備，柴瑋說：「每次只要我們一失誤，莫瑞就會希望我們用更積極的防守拚回來！」

不管30日觀護盃決賽輸或贏，起碼夢想家展現跟過往完全不同的爭勝氣勢，這對他們在11月開打的ABL新球季來說，無疑是最棒的調整，陳建州更爆料，接著返回台北後，夢想家也會找富邦、璞園等隊打熱身賽，期望可以越來越好。

(中時電子報)