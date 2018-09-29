新竹》賴清德介紹鄭朝方是國際認證的.....尷尬講不出

身兼黨主席的蔡英文總統與行政院長賴清德，今天出席民進黨新竹縣長候選人鄭朝方「百工百業挺改革」造勢活動。(曾薏蘋攝)

友善列印
中時
身兼黨主席的蔡英文總統與行政院長賴清德，今天出席民進黨新竹縣長候選人鄭朝方「百工百業挺改革」造勢活動。(曾薏蘋攝)

年底選舉，民進黨「百工百業挺改革」活動，今在新竹縣登場，為縣長參選人鄭朝方造勢；身兼鄭朝方競選總部主委的101董事長張學舜致詞時向支持者喊話，這是個「三角督（三足鼎立）的選舉，只要拿下37%、38%，鄭朝方就會勝選。」賴清德介紹鄭朝方時指出，鄭是國際認證的....；停頓好幾秒，好不容易擠出「香師」這個名詞，發現說的不對，自己都尷尬笑出來

由於新竹縣是民進黨艱困選區，市長得票率非常重要，市議員才有機會當選；行政院長賴清德致詞時，不斷力挺蔡英文總統，也要支持者，力挺蔡總統；更罕見逐一唱名每位議員參選人的名字。

他說，一個縣市的進步，縣長非常重要，議員也非常重要，也希望議員能夠打一次全壘打，每一個都要當選。

身兼黨主席的蔡英文總統與行政院長賴清德，今天出席民進黨新竹縣長候選人鄭朝方「百工百業挺改革」造勢活動。

賴清德介紹鄭朝方時指出，鄭是國際認證的....；停頓好幾秒，好不容易擠出「香師」這個名詞，發現說的不對，自己都尷尬笑出來，立即更正說，是國際認證的「調香師」。

賴清德致詞時表示，「我們不要唱衰台灣，要讓台灣更好」；他還說，感謝你們對蔡總統、民進黨籍改革的支持，這幾十年來，以多少人一次又一次走上街頭，要求國家要兼顧財政發展，要年金改革，還有很多不公不義的審判，還原真相，黨產追回還給人民，幾十年過去，直到蔡英文執政短短兩年多終於改革。

他說，民進黨是一個改革政黨，當選後也堅定改革，沒有愧對新竹鄉親，民進黨也是拼經濟的政黨，也是政府最優先的工作，蔡英文看到台商大舉西進，雞蛋放在同一個籃子，台灣投資不足，各項升級力道就不足，要求行政院制定多項政策，讓台商回來投資，也提出新經濟三大策略，其中包括投資不足，政府帶頭投資的前瞻基礎建設；還有五加二產業升級及行政院提出的優化新創。

他強調，「我們不僅希望獨角獸，還要有千萬螞蟻雄兵」，鄭朝方要讓年輕人回到故鄉，就是新創，未來行政院會跟鄭縣長一起合作。

(中時 )

丁守中搶頭香line@直播 回網友說… 中市府宣傳花博 與澎湖、金門、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。