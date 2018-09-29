新竹》賴清德介紹鄭朝方是國際認證的.....尷尬講不出

2018年09月29日 16:25 中時 曾薏蘋

身兼黨主席的蔡英文總統與行政院長賴清德，今天出席民進黨新竹縣長候選人鄭朝方「百工百業挺改革」造勢活動。(曾薏蘋攝)

年底選舉，民進黨「百工百業挺改革」活動，今在新竹縣登場，為縣長參選人鄭朝方造勢；身兼鄭朝方競選總部主委的101董事長張學舜致詞時向支持者喊話，這是個「三角督（三足鼎立）的選舉，只要拿下37%、38%，鄭朝方就會勝選。」賴清德介紹鄭朝方時指出，鄭是國際認證的....；停頓好幾秒，好不容易擠出「香師」這個名詞，發現說的不對，自己都尷尬笑出來

由於新竹縣是民進黨艱困選區，市長得票率非常重要，市議員才有機會當選；行政院長賴清德致詞時，不斷力挺蔡英文總統，也要支持者，力挺蔡總統；更罕見逐一唱名每位議員參選人的名字。

他說，一個縣市的進步，縣長非常重要，議員也非常重要，也希望議員能夠打一次全壘打，每一個都要當選。

身兼黨主席的蔡英文總統與行政院長賴清德，今天出席民進黨新竹縣長候選人鄭朝方「百工百業挺改革」造勢活動。

賴清德介紹鄭朝方時指出，鄭是國際認證的....；停頓好幾秒，好不容易擠出「香師」這個名詞，發現說的不對，自己都尷尬笑出來，立即更正說，是國際認證的「調香師」。

賴清德致詞時表示，「我們不要唱衰台灣，要讓台灣更好」；他還說，感謝你們對蔡總統、民進黨籍改革的支持，這幾十年來，以多少人一次又一次走上街頭，要求國家要兼顧財政發展，要年金改革，還有很多不公不義的審判，還原真相，黨產追回還給人民，幾十年過去，直到蔡英文執政短短兩年多終於改革。

他說，民進黨是一個改革政黨，當選後也堅定改革，沒有愧對新竹鄉親，民進黨也是拼經濟的政黨，也是政府最優先的工作，蔡英文看到台商大舉西進，雞蛋放在同一個籃子，台灣投資不足，各項升級力道就不足，要求行政院制定多項政策，讓台商回來投資，也提出新經濟三大策略，其中包括投資不足，政府帶頭投資的前瞻基礎建設；還有五加二產業升級及行政院提出的優化新創。

他強調，「我們不僅希望獨角獸，還要有千萬螞蟻雄兵」，鄭朝方要讓年輕人回到故鄉，就是新創，未來行政院會跟鄭縣長一起合作。

(中時 )