13年漫長施工 北捷117站全路網都有月台門

2018年09月29日 16:41 中時 張立勳

台北捷運公司針對初期通車路線共58個車站增設月台門，採逐年建置陸續完工啟用方式，經過多年努力，最後一個車站土城站月台門，於9月底建置完成加入車站營運，宣告捷運路網所有車站均已設置月台門，提供旅客更安全及舒適的候車環境。

目前北捷系統有117個營運車站，其中59個車站於路線建置時已設有月台門，另外58個車站則由北捷另行設置，自2005年開始，依照各車站人潮及旅運量陸續執行4期月台門增設工程，並以台北車站及忠孝復興等人潮擁擠的轉乘車站優先增設。

北捷指出，增設月台門最大的壓力來自於「施工時間有限」，僅能利用夜間捷運系統營運結束後的3個半小時進行，再加上施工期間仍須配合其他夜間系統設備維修工作；若當晚軌道上有其他維修工作需要進行時，便無法進場下軌道施作，同時亦須兼顧隔日系統營運，必須在每日施工後立即恢復現場，使捷運系統能正常營運，因此施工時間非常短暫有限且戰戰兢兢。

此外，月台門完成門體安裝後，需進行號誌、通訊、電源及控制等設備佈纜結線作業，並陸續通過送電測試、系統測試、機電動態整合測試及營運前驗證測試後才可啟用。

月台門增設工程共增設58個車站，以一個標準車站2側月台計算，共有48組月台門隨著電聯車進站而開啟及關閉，每天所有月台門的啟閉次數約計139萬次，總計每年啟閉次數超過5億次以上，為了維持行車順暢，月台門須具備非常高的可靠度，因此月台門工程從原料生產、工廠組裝、現場安裝施工及測試驗證作業等，每一個過程的品質都經過嚴格把關。

隨著月台門逐年陸續增建完成，捷運系統人員跌落軌道事件，已從2013年的27件降低至今年的1件，在捷運全路網所有車站月台門均建置完成後，將能防止意外落軌事件，保障旅客候車安全，並提升系統運轉可靠度。

(中時 )