新北警495處選前威力臨檢 逮捕黑幫34人

2018年09月29日 16:51 中時 葉書宏

為淨化選前治安，防制幫派介入選舉，新北市政府警察局自107年9月25日開始，配合內政部警政署規劃執行107年第2次「全國同步掃黑行動」專案。（葉書宏翻攝）

為淨化選前治安，防制幫派介入選舉，新北市政府警察局自107年9月25日開始，配合內政部警政署規劃執行107年第2次「全國同步掃黑行動」專案。（葉書宏翻攝）

為淨化選前治安，防制幫派介入選舉，新北市政府警察局自107年9月25日開始，配合內政部警政署規劃執行107年第2次「全國同步掃黑行動」專案，連日強力掃蕩黑道幫派分子，及其經常活動、圍事場所，截至9月28日止，針對新北市轄區495處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅四海幫、天道盟幫派分子共34人涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪行，並查獲涉及各類刑案380人、各級毒品3323公克、改造手槍1枝。

新北市警局於此波掃黑行動間，鎖定轄區四海幫、天道盟等幫派組合成員，深入蒐集不法事證，報請新北地檢署、基隆地檢署指揮偵辦，持拘票、搜索票於中和、永和、蘆洲、泰山、桃園市等地同步執行搜索拘提，檢肅治平專案首惡及成員4個犯罪組織，計34人到案。

海山分局檢肅暖暖組合鄭姓首惡及其成員共7人到案，鄭嫌涉嫌指揮旗下成員從事恐嚇取財、恃強勒索、販賣毒品、暴力介入都更等不法，如遇被害人不從，動輒以持槍恐嚇、暴力脅迫、毀損等手段達催討債務、都更等目的。

永和分局檢肅四海幫海巨堂張姓首惡及其成員共14人到案，張嫌因旗下小弟與被害人有金錢糾紛，竟涉嫌聚集旗下人馬前往助勢，並指揮旗下小弟控制被害人行動，持利器具攻擊被害人成傷。

樹林分局檢肅天道盟太陽會臺北分會陳姓首惡及其成員共6人到案，陳嫌涉嫌以協助被害人處理債務為由，將誘騙被害人出面，待被害人現身即以毆打、恐嚇等方式逼迫被害人簽立本票、交付財物。

三峽分局檢肅天道盟太陽會龍潭分會曹姓大哥及其成員共7人到案，曹嫌平日擁槍自重並自恃人多勢眾，從事恐嚇取財、勒索等不法，動輒即教唆旗下成員以開槍、扔擲石塊、潑灑油漆等手段恐嚇被害人交付財物，甚至傳送該集團暴力討債、毆打其他被害人之影片，致被害人心生畏懼，交付財物。

新北市刑警大隊大隊長黃建榮表示，除了這次配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，對轄區幫派大掃蕩，新北市警方為維護107年底九合一選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

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(中時 )