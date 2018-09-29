臉書好神！張耀中揪友相挺 永春國小獲贈羽球願望成真

2018年09月29日 16:37 中時 盧金足

臉書不只分享心情，也是美夢成真的許願池！南屯區永春國小羽球隊成立兩學期，校長林峻堅在臉書發文表示，羽球隊練習用球大多羽無完膚，獲大批臉友回應，還有熱心網友標註議員張耀中希望幫忙募集，張耀中不負眾望，揪好友捐贈300顆專業比賽用球，盼培養下一個「周天成、戴姿穎」，並加碼贈送羽球隊孩子球衣和球拍包，鼓勵「羽」你在一起。

南屯區永春國小羽球隊的小朋友，因為勤練羽球，但購球經費有限，練習的羽球羽毛稀疏、羽骨斷裂，歪斜變形者不在少數，林峻堅擔心影響孩子練習進度。

「開了花的毛茸羽球慵懶緩行、斷了羽骨的不對稱，羽球左搖右擺！」林峻堅看著老羽球勉力飛行的軌跡，分析可能依球況樣貌而有所不同，羽球變形，還有幾乎掉光羽毛的球，飛快疾行得不講道理，球來球往還要高難度的球技來克服。

林峻堅笑稱，這些「行跡詭異」的老球，帶來的考驗五花八門，尤其是飛行軌跡和擊球點的掌握很不容易，即使孩子專注於學習，教練也努力維持練習的品質，仍然干擾練習的效果。

張耀中說，羽球運動現在國內正夯，很多上班族在下班時間都，相約在羽球館廝殺跑動，看到永春國小的需求，他想起「極限運動用品」總經理趙國量，詢問羽球館內有無一些堪用良好的用球，可以提供給孩子使用。

「既然要給孩子練習的羽毛球，就要用真的比賽用球！趙國量很「阿沙利」允諾捐球沒問題，而且為讓孩子早點適應比賽的感覺，贈予的比賽用球，是今年全國中學運動會的比賽用球，不是有損耗的羽球。

投身羽球運動多年的趙國量說，他希望國內的羽球的人口成長，尤其台灣培養出世界排名第一的選手，未來只要永春國小羽球隊有什麼用品上的需求，他來幫忙，還加贈球隊孩子一人一套球衣和球拍包，希望永春的選手出去是整齊有代表性的。

張耀中說，很多練羽球的孩子將小天-周天成，小戴-戴姿穎，當成羽球偶像，羽球在國內成為新興運動，加上來自運動產業界對校園球隊的關心挹注，職業選手的優異表現鼓舞練習的孩子們，這些羽球校隊的台中隊相信以後在國內比賽會是常勝軍。

出席見證捐贈羽球的立委張廖萬堅指出，西屯區及南屯區是台中市羽球館最密集的地方，看到林峻堅推展羽球運動能夠從小做起，對羽球整體運動國力一定有助益，未來永春國小羽球隊的練習場地，他將在中央爭取部分修繕經費，讓場地更完備。

(中時 )