新北推影視製片專屬講堂 促新一代人才生力軍躍起

2018年09月29日 16:36 中時 葉書宏

為培育新一代影視產業人才生力軍，新北市政府今年攜手台灣藝術大學辦理「影視製片人才專屬講堂」，鎖定傳統影視媒體與數位串流影音平台兩大產業層面，規劃為期1個月完整系列課程，邀集兩岸三地包含羅法平、戚家基等知名業界專家，以及培育眾多知名電影人才的搖籃─台灣藝術大學廖金鳳、李亞梅等專業師資，透過全方位課程訓練與技術交流，盼能培養具備跨國視野的影視製片專業人才，進而帶動新北影視產業蓬勃發展。

經發局長張峯源表示，新北市擁有川海、山城、都會等美景，宛如一個巨大的片場，侯孝賢的《戀戀風塵》、吳念真的《多桑》，魏德聖的《賽德克．巴萊》都取景於新北市，不僅如此，新北市更有「新北市協拍中心」、「阿榮片廠」以及「台灣藝術大學」等專業影視資源。

近兩年市府新聞局在香港舉行的「新北市紀錄片之夜」更讓國外民眾看見台灣紀錄片的旺盛活力與創作能量，已成功打造新北市成為國際華人紀錄片的重要城市。後續隨著身兼電影保存與文化推廣重責大任的「國家電影中心」及台灣音樂人表演殿堂「Zepp New Taipei」於109年落成，新北市整體影視音產業環境將更臻完備，而除了硬體環境的整備，市府近年更將政策重點擴展到軟體人才的育成上。

張峯源進一步指出，新北市政府將扶植影視產業視為重要政策，近年針對影視產業部分已累計開發將近130公頃產業用地，總計吸引597家影視企業進駐，每年更創造約144億元營業額。除積極於產業用地招商外，有鑑於影視專業人才的養成是帶動產業發展的重要核心，市府不僅於今年5月鏈結美國紐約電影學院與民視、東森等指標性媒體業者舉辦「新北影視產業交流會」，並見證美國紐約電影學院與台灣藝術大學簽署合作備忘錄外，本次更特別攜手推動影視文化歷史悠久的台灣藝術大學，將影視產業趨勢技術及新興商業模式轉化為30小時的講座課程，目的就是要培育20位新北專業製片人。

經發局說明，影視產業為具備高附加價值的產業，同時兼具文化傳播推廣效益及龐大經濟商機。市府近年除串聯新莊「台灣電影文化園區」及林口「新北影視城」兩大核心重鎮為「新北影視產業廊帶」，打造影視新興產業群聚外，看好影視產業未來發展潛力，市府也積極培育影視專業人才，今年度的「新北影視產業交流會」及本次「影視製片人才專屬講堂」就是為新北影視人才培育打頭陣，透過專才培訓養成基本功，不僅能帶領新北新一代的生力軍迎向國際影視發展「錢」潮，也能同步藉由人才帶動新北影視產業蓬勃發展，創造在地人才職涯與產業發展雙贏局面，未來「錢」景可期。

經發局補充，本次首度推出的「影視製片人才專屬講堂」，有別於一般注重於編劇、導演等創作面向之培訓課程，特別與影視產業市場需求與趨勢接軌，課程範疇涵蓋影視媒體與網路串連影音平台兩大產業層面，著重討論一部影片從生產到行銷包含「腳本開發與企劃撰寫」、「IP經濟」、「進度與預算管理」到「募資實務」、「產業資源」、「宣傳、發行與映演」等產銷階段。

授課講師除含括台灣資歷豐富的統籌監製，例如近期上映國片《生生》製片陳保英、成功創造台灣BL劇潮流「HIStory」系列監製張庭翡、國片《阿莉芙》監製姚經玉、擅長劇情長片的專案開發黃棋帝等，也邀請了熟悉大陸、香港影視產業的現職監製、投資及導演戚家基老師、資深影視戲劇製片羅法平，以及行銷多部膾炙人口電影如《刺青》、《海角七號》的李亞梅製片等業界專家，講座內容相當精彩豐富。盼能培養具備跨國視野的影視製片專業人才，使有意精進的人士可在新北就近接軌國際，進而帶動新北躍升成為國際影視重鎮。

(中時 )