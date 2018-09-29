8成乳癌患者屬早期 及早治療5年存活率達9成

乳癌2期的淑美（中）在台灣癌症基金舉辦的「粉紅運動-愛波舞后」舞蹈比賽中，扮演偶像鳳飛飛。 台灣癌症基金會提供

友善列印
中時
林周義

乳癌長年高居女性癌症發生之首，國健署統計，2015年就有1萬2360人罹患乳癌。醫師提醒，每3個乳癌患者中就有1人發生於45-54歲，而所有患者中共有近8成的人屬於早期乳癌。若及早治療，2期以下的患者，5年存活率可達9成。

乳癌2期的淑美，在先生摸到硬塊後，3天內便完成手術。發現自己得了乳癌，心情很平靜，直到術後才激動自問：「為甚麼是我？」。她表示，健康時追求名利，但生病後才發現關懷他人才是有意義的事。如今的她，仍能活得精彩，甚至投入舞蹈比賽。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘醫師表示，乳癌治療方式的選擇與乳癌的期別、荷爾蒙受體及HER2接受體呈陽性或陰性有關。即使是同期，仍可能因個別年齡、身體、營養狀況、疾病史等因素而有不同治療組合。因此，醫病溝通的第一步為充分了解乳癌類型、基因表現，及治療方式。

在過去的案例中，若HER2呈現陽性，則乳癌的惡性程度偏高、復發率高，且預後不佳。但隨著10年的追蹤發現，搭配標靶藥物的患者，雖仍有12%-19%復發的機會，但存活率已可達8成。

賴基銘也表示，目前已有臨床研究顯示，淋巴轉移高復發風險的乳癌患者，透過雙標靶治療輔以化療，可降低23%的復發風險。因此他提醒，面對乳癌不要害怕，應把握黃金治療期。

(中時 )

新北推影視製片專屬講堂 促新一… 百萬級國際慢速壘球賽首度移師安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。