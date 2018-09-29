8成乳癌患者屬早期 及早治療5年存活率達9成

2018年09月29日 16:45 中時 林周義

乳癌長年高居女性癌症發生之首，國健署統計，2015年就有1萬2360人罹患乳癌。醫師提醒，每3個乳癌患者中就有1人發生於45-54歲，而所有患者中共有近8成的人屬於早期乳癌。若及早治療，2期以下的患者，5年存活率可達9成。

乳癌2期的淑美，在先生摸到硬塊後，3天內便完成手術。發現自己得了乳癌，心情很平靜，直到術後才激動自問：「為甚麼是我？」。她表示，健康時追求名利，但生病後才發現關懷他人才是有意義的事。如今的她，仍能活得精彩，甚至投入舞蹈比賽。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘醫師表示，乳癌治療方式的選擇與乳癌的期別、荷爾蒙受體及HER2接受體呈陽性或陰性有關。即使是同期，仍可能因個別年齡、身體、營養狀況、疾病史等因素而有不同治療組合。因此，醫病溝通的第一步為充分了解乳癌類型、基因表現，及治療方式。

在過去的案例中，若HER2呈現陽性，則乳癌的惡性程度偏高、復發率高，且預後不佳。但隨著10年的追蹤發現，搭配標靶藥物的患者，雖仍有12%-19%復發的機會，但存活率已可達8成。

賴基銘也表示，目前已有臨床研究顯示，淋巴轉移高復發風險的乳癌患者，透過雙標靶治療輔以化療，可降低23%的復發風險。因此他提醒，面對乳癌不要害怕，應把握黃金治療期。

(中時 )