百萬級國際慢速壘球賽首度移師安平

2018年09月29日 16:38 中時 洪榮志

國內百萬元級慢壘大賽的「三立貨櫃盃」國際交流慢速壘球邀約賽，今年邁入第四屆，首次移師台南市安平區舉行，將於10月6日、7日在文中66A、B球場，文小45球場和台南海事棒球場等地球場同步開打。

內政部政務次長也是台南市慢壘協會理事長陳宗彥指出，本屆共邀請18支球隊，含2支外國球隊（天津台客隊與泰國隊）與賽。其中，除國際交流組共6隊，天津台客、泰國隊、台南地檢署、台南市消防局、青商會新市分會、記者媒體隊外，國內組也邀請12支球隊分別來自8縣市的菁英球隊，比賽精彩可期，歡迎有興趣的民眾前往觀看。

主辦單位表示，三立盃開球儀式訂於10月6日上午11時在文中66A舉行，隨即展開比賽。正式開幕典禮暨選手之夜訂10月6日晚上18時在台南市仁德區保安里文賢路二段501號的三立貨櫃有限公司廠區舉行，晚宴時也將施放媲美跨年百萬元級的煙火秀，藉由比賽交流及熱鬧非凡的選手之夜，讓參與球隊的選手們感受主辦單位的用心。國際交流組三立貨櫃公司更加碼發出冠軍獎金3萬元、亞軍1萬5000元、季軍1萬元，可說是名副其實的有吃、有玩又有拿。

三立貨櫃總經理黃泳仁表示，近十幾年來台商迅速將慢速壘球推展到泰國、越南、中國大陸、新加坡等各東南亞國家，台灣的慢壘球隊每年也都會專程飛往參與，反觀台灣卻很少舉辦此類國際賽事，因此該公司與安平區公所、台南市慢速壘球協會等單位，全力促成這項國際慢壘比賽，希望能將台灣的慢速壘球國際化，有朝一日成為台灣慢壘人的驕傲。

(中時 )