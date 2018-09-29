觀護盃》怒罵全隊表現爛 韋陳明：非常不滿意

B.戴維斯29日的表現，讓台銀總教練韋陳明很不滿意。(觀護盃提供)

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中時電子報

在花蓮觀護盃輸給夢想家後，台銀總教練韋陳明進入休息室內，整整罵了全隊快15分鐘才肯結束，「這次觀護盃4場比賽，我非常不滿意！不僅是兩名洋將，就連本土球員表現也很差勁，光用凌晨罰跑，可能還不夠表達我的不滿！」

首先針對洋將問題，韋陳明一改先前說法，強調B.戴維斯、亨利兩名洋將的去留必須重新思考，因為在觀護盃2場敗仗當中，台銀雙洋將明顯都被對手老外比了下去，所以代表B.戴維斯也可能在新球季開打前，無奈遭到更換命運。

「可是我們本土球員表現也沒好到哪去，竟然一度輸給對手30分以上，這我無法接受，所以賽後真的罵很兇，」韋陳明說，「我們完全沒有人具備穩住局面的能力，可以的人都不講話，像是范士恩，要不然就像謝宗融一樣太嫩了。」

更讓韋陳明無法接受的是，先前前往韓國移地訓練，包含范士恩、謝宗融、陳侑昫等本土長人表現都很出色，就像面對韓國職業球隊，也都毫不畏懼「真幹」，整個表現呈現下滑狀態，連他都想不出原因，只好等回台北再來檢討。

「根據我長期觀察，我們每次到外地比賽表現都很爛，明明我們提前1天到達，吃好的、睡好的，準備隔天的球賽，卻被當天才到的球隊輕鬆擊潰，」韋陳明說，「我真的不知道為何會這樣，可能我們真的很不會在外地比賽吧。」

反而是范士恩似乎清楚發生什麼，「大概是我們不適應雙洋將，去韓國移地訓練只有帶1個老外，打觀護盃卻變兩個，往往在場上都看他們表演為主，我們本土長人都接不到球，接下來我們只能努力調適，畢竟新球季就是雙洋將。」

(中時電子報)

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