中市文化平權！在海拔1700公尺「環山部落」看電影

2018年09月29日 17:06 中時 盧金足

創校百年的台中市和平區平等國小，位於台中宜蘭交界處、海拔1700公尺的泰雅「環山部落」，四周群山環繞，擁有難得一見的高山景致，但因地屬偏遠、交通不便，學童們都十分期待電影放映活動。市府新聞局為彌補城鄉差距、擴及影視教育，今年特別安排巡迴映演列車前往和平區環山部落的平等國小。

台中市政府新聞局推動「2018影視扎根-校園巡迴映演列車」，於9月7日自霧峰區五福國小起跑後，29日在新聞局副局長呂美莉帶領下，前往和平區環山部落平等國小，放映曾憑電影《只有我長大》榮獲台北電影獎最佳導演獎陳潔瑤的最新紀錄片《漂流遇見你》，並由執行製片王俊凡蒞臨映後座談，將紀錄片內容理念、創作歷程分享給在場師生，讓偏鄉地區的孩童們能徜徉在電影世界中，延伸個人的生活體驗，拓展多元世界觀。

呂美莉表示，為了能跟平等國小的小朋友一起看電影，早上四點半就從台中市出發，來到環山部落看見青山綠水，是非常獨特放映經驗。

她為小朋友說明，《漂流遇見你》為泰雅族導演陳潔瑤首次嘗試的音樂紀錄片，陳導演的另一個作品《只要我長大》，更曾代表台灣受到奧斯卡金像獎最佳外語片提名，今天活動結束後，我們也會提供認識「電影必修課」套書，歡迎有興趣學生能借來閱讀，讓環山部落有機會培育出更多的導演。

《漂流遇見你》片中紀錄台灣音樂人舒米恩、保卜，前往南太平洋法屬小島-新喀里多尼亞，與當地卡納克原住民音樂人尚保羅（雷鬼樂團JAHK主唱）進行音樂交流；雙方雖然因為種族不同、語言不通，但在交流的過程中逐漸發現彼此在傳統文化與生活背景上擁有許多相似之處，他們之間的美好交流，印證了「音樂」就是全世界的共通語言。

映後座談邀請王俊凡執行製片擔任主講人，他表示電影透過兩個不同族群音樂人的交流，傳達每個人應該都要更了解自己的家族和文化。平等國小學生們對音樂議題非常有想法，紛紛主動舉手，分享自己的觀賞心得，踴躍參與映後Q&A，從他們的回答之中，可以感受他們的純真與熱情。

邁入第7年「影視扎根-校園巡迴映演列車」，今年以「fun電影，轉大人」為主題，網羅國內外各種類型的優質片單，前往台中市22所高中職、國中小學校放映電影，並邀請電影工作人員或影視專家學者，於映後與學生面對面座談交流，期望透過多元議題的電影，讓學生學習思考、關心生態環境、關懷社會百態，一同成長與探索，藉此實現「影像教育從小扎根」的理念。

(中時 )