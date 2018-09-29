辣模18歲結婚「命中注定」 老公認了趁她孕期偷吃！

混血辣模蕾拉驚爆18歲結婚生子，但因懷孕期間遭逢老公偷吃，因而離婚。(取材自小紫棋妹 蕾菈臉書)

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中時電子報

約旦、台灣混血辣模蕾拉，因長相神似鄧紫棋又跟男團「反骨男孩」拍短片，因而闖出知名度，而年僅22歲的她，竟已是一個孩子的媽，近日她帶著3歲女兒上節目，聊當媽感想也聊感情，而當天孩子的爸陪同母女倆前來錄影，蕾拉竟表示兩人已離婚，驚爆遲遲不願復合的理由是過不了男方趁她懷孕偷吃那一關！

辣模蕾拉帶著女兒作客《麻辣天后傳》，談到當初結婚生子的過程，表示跟大3歲的男方分合不斷持續2年多，直到最後一次復合，兩人有了結婚的共識「覺得這是緣分，根本不會離婚、不會分手」，且一個月後還懷孕了，更認為是緣分使然，男方也想當期待小生命到來。

不過這段婚姻最終仍以離婚收場，兩人為了孩子仍保持友好關係，因此蕾拉上節目當天，男方也到場陪同，而被主持人利菁詢問時，他坦言很想復合，然蕾拉卻表示已看清而不願意，鬆口表示不能接受前夫劈腿過，而前夫也現場認了出軌事件是發生在兩人婚後、蕾拉懷孕期間。

即便前夫想復合，然蕾拉認為，即便結婚生子當時雙方年紀都還輕，然畢竟已經是要當爸媽的人，應該對婚姻負責，她表示本不想說出這件事，很驚訝對方會願意在公開場合承認，面對蕾拉與前夫之間的糾葛，利菁也出面緩頰，表示男方勇氣可嘉，「證明他真心認錯，在全國面前跟妳認錯，而不是說只在家裡隨便跟妳講兩句」。

(中時電子報)

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