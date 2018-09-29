線上訂位商機夯！2018線上美食旅展祭「烤鴨吃到飽」

新莊典華「華亭聚」莫屬回饋消費者，推出期間限定「窯烤櫻桃鴨」99元優惠價。（圖片提供／典華）

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「鴨架煲湯」淬煉出全鴨精華，滑順湯頭令人驚艷。（圖片提供／典華）
以純正日式串燒聞名的「一鷺炭火燒鳥工房」深受饕客喜愛。（圖片提供／一鷺炭火燒鳥工房）
香格里拉台南遠東國際大飯店「遠東Café」美味大閘蟹，蟹黃膏白俱足。（圖片提供／香格里拉台南遠東國際大飯店）
吃到飽餐廳「天賜百匯」提供各式生猛海鮮。（圖片提供／天賜良緣大飯店）

近年網路市場蓬勃發展，許多民眾改以線上預約餐廳，節省等候時間，據餐廳訂位平台「EZTABLE簡單桌」數據指出，使用線上訂位系統的消費者每年呈15%增加，其中25至34歲年輕族群約佔40%。

EZTABLE全新推出「2018線上美食旅展」，10月1日至31日，為期一個月優惠促銷，搶攻年輕族群商機。線上美食旅展期間，凡國泰世華銀行、王道銀行、遠傳電信用戶，於EZTABLE預約合作餐廳，享現折5%優惠;10月1日至8日更祭出早鳥優惠，預約下訂再想5%美食回饋金。

活動最大亮點非新莊典華的華亭聚莫屬，為回饋消費者，10月1日至5日推出「窯烤櫻桃鴨」吃到飽料理，售價99元（原價1980元），折扣最低下殺1折;部分餐廳推出「消費折抵」活動，日式居酒屋「一鷺炭火燒鳥工房」活動期間消費950元，可折抵1200元;網美型居酒屋「你回來了紳士食堂」推出380元可抵扣440元金額；燒烤餐廳「八田帝王蟹燒烤鍋物」，凡於線上預付475元，可折抵500元，再享免服務費優惠。

初秋到來，正是大啖肥美螃蟹好時節，飯店業者無不摩拳霍霍，以肥美秋蟹款待賓客。「2018線上美食旅展」10月就可搶先品嘗珍饈好滋味，香格里拉台南遠東國際大飯店「遠東Café」推出最低700元，可享用美味料理，10月14日開始，平日晚餐期間，更可加價466元＋10%享受大閘蟹吃到飽;台北凱撒大飯店「CHECKERS」，主廚使用三點蟹、花蟹、牛角蟹入饌，結合台、韓、日、義等料理精髓，推出特色料理，最低價格702元;新莊天賜良緣大飯店的吃到飽，最低價856元品嚐當季清蒸螃蟹、韓式螃蟹海鮮鍋等料理。

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