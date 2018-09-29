草屯登瀛書院建院171周年 廣邀學生精彩才藝表演

▲登瀛書院秋祭學生才藝表演，由北投國小太鼓隊「秋祭鼓獻」揭開序幕。（楊樹煌攝）

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▲草屯登瀛書院秋祭，炎峰國小學生進行「詩詞吟唱」的壓軸演出。（楊樹煌攝）

草屯登瀛書院今29日舉行『建院171周年秋祭三獻禮暨各校學生才藝表演』文化活動；會中除有古制的文昌帝君三獻禮秋祭儀典，並邀請鄰近各校學生前往演出精湛的才藝表演，節目精彩，場面熱烈。

登瀛書院文昌帝君三獻禮秋祭，儀典依古制傳統儀軌進行，由登瀛書院管理委員會主任委員洪新發擔任主祭官，新庄國小校長姚仁傑、僑光國小校長侯靖男、坪頂國小校長李淑瑜擔任陪祭官，並循例由附近各校校長帶領學生觀禮，祭儀進行則由吳朝祥老師率領的草屯鎮加老里勝樂軒演奏北管音樂。

會中最受矚目的還是各校學生進行的精彩才藝表演，首由北投國小太鼓隊起鼓，演出「秋祭鼓獻」揭開序幕，接著有新庄國小的舞龍、草屯商工樂儀隊表演、草屯國小演出跳鼓陣、僑光國小表演花式扯鈴、日新國中進行直笛吹奏，最後，由炎峰國小以及登瀛書院進行「詩詞吟唱」壓軸演出，為活動帶向最熱烈高潮。

登瀛書院為推廣書院文化，已開辦14期研習班，有「詩詞吟唱」「學古人作詩」、「漢學基礎」、「書法」等免費課程；該書院每年配合春祭除頒發「清寒優秀獎學金」，同時在每年的秋祭，並都邀請各校至書院舉辦學生才藝表演文化活動，深受各界肯定與好評。

(中時 )

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