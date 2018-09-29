城市科大發明亮眼 摘1金4銀4銅好成績

台北城市科技大學發明創新能力大獲肯定，勇奪1金4銀4銅好成績，其中行銷系教授黃道心帶領學生研發「可伸縮超音波洗淨器」奪金，此發明是旅行聖品，方便清洗衣物等生活用品。(右一：參與發明的資工系學生沈揚道，左一： 參與發明的行銷系學生李承祐)。（台北城市科大提供）

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台北城市科技大學發明創新能力大獲肯定，勇奪1金4銀4銅好成績，其中行銷系教授黃道心帶領學生研發「可伸縮超音波洗淨器」奪金。（台北城市科大提供）

一年一度「2018台灣創新技術博覽會」發明競賽今(29)日成績揭曉，台北城市科技大學發明創新能力大獲肯定，勇奪1金4銀4銅好成績，其中行銷系教授黃道心帶領學生研發「可伸縮超音波洗淨器」，體積小攜帶方便，可放入臉盆或洗槽中清洗衣物、眼鏡、錶帶等，是旅行聖品，也提供現代人更有智慧的生活品質，發明獲得金牌肯定，顯見未來前景可期。

行銷系教授黃道心表示，「可伸縮超音波洗淨器」是一種可伸縮超音波洗淨器，完全收合後之體積甚小方便攜帶，此發明品的容器為軟質、多段式、可壓縮、伸展，因此適合休閒旅遊時攜帶。

在研發團隊之一的資工系學生沈揚道表示，「可伸縮超音波洗淨器」設置無線充電裝置，不用插電，可放入洗衣機中與原有之家用洗衣機合併使用，亦可放入臉盆或洗槽中，單獨完成清洗貴重、易受損衣領袖口或是旅行用之衣物，不只可以清洗依物，還能洗淨眼鏡、筷子、胸針、手錶、項鍊、手環等，可以避免產品表面受損並減少產品清潔之死角，可清洗多樣日用品。

行銷系教授黃道心表示，這項發明亦可放入洗衣機，避免清潔劑結塊及善用超音波清潔能力，增加清洗效率。

(旺報 )

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