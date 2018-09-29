台中》盧秀燕、蔣萬安力挺 陳政顯總部成立人氣旺

2018年09月29日 17:14 中時 張妍溱

國民黨台中市北區市議員參選人陳政顯（左二）29日競選總部成立，同黨市長參選人盧秀燕（右二）、立委蔣萬安（左一）前往力挺造勢，展現高人氣。（張妍溱攝）

國民黨台中市北區市議員參選人陳政顯29日競選總部成立，同黨市長參選人盧秀燕、立委蔣萬安前往力挺造勢。陳政顯相繼接下彩帶、戰旗、菜頭（好彩頭），預祝高票當選。在現場支持者簇擁下，3人合照同框，婆婆媽媽也爭相合影，人氣搶搶滾。

蔣萬安陪同盧秀燕拜票行程，參加陳政顯競選總部成立活動，超人氣政治明星出現，蔣萬安受到婆婆媽媽瘋狂包圍，大家搶著上前合影，活動中蔣也幫陳政顯、盧秀燕拉票，發揮人氣效果、拉抬選情。

蔣萬安說，這次選舉相當重要，為國、民2黨勝負指標，台中市尤其關鍵，輔選前看過陳政顯的臉書，認為陳靠的是勤走基層，加上歷練豐富，在議會問政專業，看見鄉親到場支持踴躍，相信以陳政顯的背景及能力，一定能連任成功。

到場支持者近千人，將競選總部擠爆，市議員參選人陳政顯表示，33 歲到前台中市議員陳有江服務處擔任助理，將近20年基層耕耘，了解地方需求，「選舉沒師父！」，唯有透過實地行動，才能貼近市民，若當選將繼續帶領「青年團隊」為地方服務。

盧秀燕為陳政顯送上菜頭（好彩頭），高喊當選，2人提出「拚經濟政見」，包括恢復老人健保補助、調降地價稅和市民持身分證花博免費入場，贏得支持民眾熱烈掌聲。

擔任盧秀燕、陳政顯聯合競選總部主任委員的江啟臣表示，陳政顯是認真的好議員，腳踏實地爭取建設，號召選民11月24日「市長票投盧秀燕、議員票投陳政顯！」，為大台中「拚經濟」，打造台中市成為富有、富裕、富強的都市。

(中時 )