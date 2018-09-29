上廁所也能享受旋轉木馬童趣！中市公廁成打卡熱點

台中公園平等街廁所，打造旋轉木馬造型的景觀式廁所，使公共廁所兼具使用性及觀賞性，未來勢必吸引很多人來打卡。（盧金足翻攝）

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台中市北屯兒童公園公共廁所，打造充滿特色亮點的都市公園。（盧金足翻攝）
豐樂雕塑公園公廁像一座藝術地景。（盧金足翻攝）

公共廁所不再是令人望之怯步的「解放」空間！台中市將公共廁所改頭換面，顛覆傳統形式，有別於以往傳統公共廁所，打造旋轉木馬造型的景觀式廁所，使公共廁所兼具使用性及觀賞性，也讓家長帶小孩來上廁所時，還能讓小朋友在木馬上休憩，未來甚至能成為打卡新熱點。

台中市政府因應《兒童及少年福利法》「親子友善廁所」條款，總體檢各區公園內廁所，改善文心森林公園、豐樂雕塑公園、秋紅谷公園等7處公園內17座廁所，設置親子廁所，加入景觀設計，提供友善親子且兼具美觀休憩環境。

兒童及少年福利法「親子友善廁所」條款在106年底上路，規範親子廁所須設置兒童安全座椅、尿布台、兒童馬桶、兒童洗面盆等設施。

台中市政府建設局推動「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所工程」，3月1日開工在文心森林公園、豐樂雕塑公園、秋紅谷公園等7處公園內17座廁所陸續動工，除辦理廁所改善及設置親子廁所外，也在北屯兒童公園及豐樂雕塑公園彩繪廁所外牆、台中公園廁所增設哺乳室等，於8月31日正式完工。

市府建設局長黃玉霖表示，市府編列3595萬元預算辦理「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所工程」，以符合設計規範並提升使用便利性為前提，打造施設舒適、美觀的廁所空間，藉由全面提升公園內親子及無障礙機能，讓市民更安心、更放心地在公園遊憩。

黃玉霖說，打造旋轉木馬造型的景觀式廁所，使公共廁所兼具使用性及觀賞性，家長帶小孩來上廁所時，還能讓小朋友在木馬上休憩，未來能成為打卡新熱點。

台中市公園綠地導入全新設計思維，透過改善不合時宜且過度設計的舊有設施，搭配十二感官遊具增設，融入無障礙、低擾動、生態性概念，持續打造充滿特色亮點的都市公園。

(中時 )

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