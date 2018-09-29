台生積極赴陸實習 杜紫軍：累積跨境學習能量

台北經營管理研究院舉行的「2018大學生赴大陸台商企業研習綜合成果發表會」，29日在台灣科技大學舉行。（李侑珊攝）

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旺報
台灣大學農業經濟所碩士生李培愉。（李侑珊攝）

台北經營管理研究院舉辦台灣大學生赴大陸台商企業研習，迄今已邁入第12個年頭，累積受惠台生學子逾1400人，今年吸引上百名台生報名，前行政院副院長杜紫軍表示，大陸即將成為世界最大經濟體，盼台生透過赴陸實習機會，思考兩岸政經與台灣經濟發展，並以此嘗試跨境學習。

由台北經營管理研究院舉行的「2018大學生赴大陸台商企業研習綜合成果發表會」，29日在台灣科技大學舉行，杜紫軍受邀出席活動並表示，大陸即將在短期之內，成為全球第一大經濟體，台生利用在學時期，前往大陸的台商企業實習，能夠累積跨境就業能量。

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，自2007年起開始辦理台生赴大陸台商實習活動後，參加台灣學生人數逐年擴大，參加活動的台校數量累積逾400所，廠商則超過600間，實習時程為期一個半月，盼帶領台生跳脫舒適圈，利用在學階段走出海外，累積就業能量。

台灣大學農業經濟所碩士生李培愉表示，她在大學階段，便申請前往浙江大學會計系交換一學期，談起在大陸大學的交換經驗，她直說：「在浙江大學交換的一個學期，很震撼！」陸生對於生涯規劃的目標性很強烈，現在多數陸青非以進入大企業為就業方向，反之則是不少大三、大四學生都在創業，甚至利用時間雙主修，以累積「雙專業」，許多本系攻讀工業設計系的陸生，大多雙主修或輔系企管系，「我發現自己差他們很多！」因此需要另花時間累積就業與專業能力。

(旺報 )

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