花蓮骨髓幹細胞建檔 年輕熱血齊響應

慈濟今（29）日在花蓮明義國小舉辦骨髓捐贈驗血活動，假日第一天早上9點，陸續有年輕民眾走進活動現場。有的人是因為前一晚慈濟在東大門夜市宣傳活動獲得消息，更多人是因為過去就認同「骨髓捐贈」而前來。
其中一位高佳妍，這趟是追尋母親生前的足跡來到花蓮，前一晚在東大門夜市得知這個訊息，想到母親過去也認真投入「骨髓捐贈」宣導，高佳妍邀約友人一起響應建檔。
為響應「世界骨髓捐贈者日」，慈濟骨髓幹細胞中心在9月於各縣市舉辦骨髓捐贈宣導暨驗血建檔活動。28日晚上，花蓮慈濟志工與慈濟骨髓幹細胞中心員工，前往熱鬧的花蓮東大門夜市進行宣傳。除了在太平洋舞台有節目呈現，也走入人群邀約打卡、按讚，相約9月29日在花蓮明義國小參加骨髓捐贈驗血活動。
東大門夜市太平洋舞台上，主持人陳翔帶動民眾聚集。國立花蓮高商熱舞社呈現舞動青春組曲，用熱情活力響應活動；號稱花蓮碧昂絲的「小碧」，有著阿美族與排灣族血統的靈魂男孩，演唱〈姐妹〉、〈新不了情〉、〈至少還有你〉、〈彩虹〉等歌曲。
東大門夜市主委林文宗的母親前年因車禍腦部受傷，在花蓮慈濟醫院住院1百多天，期間感受到幹細胞療法的效果，期待能把醫療新知廣為分享。因此，林文宗主委這次不僅提供場地，亦提供電視牆免費播映慈濟骨髓幹細胞捐贈的相關影片，包含《阿孫要配對》，大愛劇場《超完美任務》、《風雨後的陽光》劉昕硯重生的故事等，盼藉此活動增加救人的機會。
29日9點到14點，慈濟在明義國小活動中心舉辦骨髓捐贈驗血活動。來自台北的高佳妍，在東大門夜市看到宣傳活動，回想過去看過骨髓捐贈的影片，知道很多生命因為無法獲得「骨髓幹細胞移植」而消逝，感到不捨，因此與朋友一起挽袖、響應骨髓捐贈建檔活動。
高佳妍分享母親是很認真投入的慈濟志工，也經常宣導「骨髓捐贈」，只是，高佳妍過去對於骨髓捐贈有點擔心而未建檔，但後來想到生病者更痛苦，尤其自己照顧生病的母親，更能感同身受。高佳妍娓娓道出母親在9月初往生，這趟來花蓮，是要慢慢走過母親生前很喜歡、認真付出的足跡。
海星高中老師孔佑允是兩個小孩的媽媽，這次是在海星高中校友、受髓者朱頤的社群網站看到宣導影片，而得知驗血建檔的消息。孔佑允的婆婆一年前在慈濟醫院換腎，目前恢復很好，孔佑允就希望能為社會盡心力，當她開始捐血才知要達到捐血條件不是那麼容易，何況是捐骨髓幹細胞，孔佑允希望自己可以付出很多，在學校也會跟學生分享捐血等正確健康概念。
慈濟基金會社工周郁苹由兩位已建檔的同事陪同而來。周郁苹過去一直都認同骨髓捐贈，只是過去時間不允許。她的母親想捐卻因年齡而無法捐，因此很支持周郁苹。周郁苹表示，自己已經踏進第一步，如果能配對到，一定要圓滿另一個人的生命。
慈濟骨髓幹細胞中心楊國梁主任表示，造血幹細胞移植是血液疾病患者重生的希望，慈濟骨髓資料庫成立25年，在全台志工的努力推動下，目前已完成5120捐贈數，有超過42萬筆志願捐贈者資料。
他又說，但台灣每個月仍有平均3百位病患在尋求配對，加上如今不同種族、國籍通婚極為平常，也增加基因配型的困難，因此需要更多人加入造血幹細胞捐贈的行列。隨著時間的流逝，部份建檔的資料已超過捐贈年紀，極待18歲到45歲的民眾加入骨髓建檔救人的行列。
(中時 )