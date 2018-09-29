花蓮骨髓幹細胞建檔 年輕熱血齊響應

2018年09月29日 17:32 中時 廖德修

海星高中老師孔佑允在校友、也是受髓者朱頤的社群網站看到宣導影片，而得知驗血建檔的消息。（圖／慈濟基金會提供）

響應建檔的有一對叔侄，叔叔陳湘麒（中）是慈濟志工，過去因為驗血建檔時間剛好要上班，這次邀約侄子陳郁庭（左）一起參加建檔，陳郁庭分享年輕人習慣看網路，也很樂意接受新知，這次叔叔邀約就來參加。（圖／慈濟基金會提供）

29日慈濟在花蓮明義國小舉辦骨髓捐贈驗血活動，早上9點陸續有年輕民眾走進活動中心。有的人是因為前一晚在東大門夜市宣傳活動得到消息，更多人是因為過去就認同「骨髓捐贈」而來參加。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會社工周郁苹（左）由兩位已建檔的同事陪同而來。她表示自己已踏出第一步，如果能配對到，一定要圓滿另一個人的生命。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工、捐髓者走入人群邀約打卡、按讚，相約9月29日在花蓮明義國小參加骨髓捐贈驗血活動。（圖／慈濟基金會提供）

28日晚上，慈濟志工與慈濟骨髓幹細胞中心員工前往熱鬧的花蓮東大門夜市進行宣傳。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟今（29）日在花蓮明義國小舉辦骨髓捐贈驗血活動，假日第一天早上9點，陸續有年輕民眾走進活動現場。有的人是因為前一晚慈濟在東大門夜市宣傳活動獲得消息，更多人是因為過去就認同「骨髓捐贈」而前來。

其中一位高佳妍，這趟是追尋母親生前的足跡來到花蓮，前一晚在東大門夜市得知這個訊息，想到母親過去也認真投入「骨髓捐贈」宣導，高佳妍邀約友人一起響應建檔。

為響應「世界骨髓捐贈者日」，慈濟骨髓幹細胞中心在9月於各縣市舉辦骨髓捐贈宣導暨驗血建檔活動。28日晚上，花蓮慈濟志工與慈濟骨髓幹細胞中心員工，前往熱鬧的花蓮東大門夜市進行宣傳。除了在太平洋舞台有節目呈現，也走入人群邀約打卡、按讚，相約9月29日在花蓮明義國小參加骨髓捐贈驗血活動。

東大門夜市太平洋舞台上，主持人陳翔帶動民眾聚集。國立花蓮高商熱舞社呈現舞動青春組曲，用熱情活力響應活動；號稱花蓮碧昂絲的「小碧」，有著阿美族與排灣族血統的靈魂男孩，演唱〈姐妹〉、〈新不了情〉、〈至少還有你〉、〈彩虹〉等歌曲。

東大門夜市主委林文宗的母親前年因車禍腦部受傷，在花蓮慈濟醫院住院1百多天，期間感受到幹細胞療法的效果，期待能把醫療新知廣為分享。因此，林文宗主委這次不僅提供場地，亦提供電視牆免費播映慈濟骨髓幹細胞捐贈的相關影片，包含《阿孫要配對》，大愛劇場《超完美任務》、《風雨後的陽光》劉昕硯重生的故事等，盼藉此活動增加救人的機會。

29日9點到14點，慈濟在明義國小活動中心舉辦骨髓捐贈驗血活動。來自台北的高佳妍，在東大門夜市看到宣傳活動，回想過去看過骨髓捐贈的影片，知道很多生命因為無法獲得「骨髓幹細胞移植」而消逝，感到不捨，因此與朋友一起挽袖、響應骨髓捐贈建檔活動。

高佳妍分享母親是很認真投入的慈濟志工，也經常宣導「骨髓捐贈」，只是，高佳妍過去對於骨髓捐贈有點擔心而未建檔，但後來想到生病者更痛苦，尤其自己照顧生病的母親，更能感同身受。高佳妍娓娓道出母親在9月初往生，這趟來花蓮，是要慢慢走過母親生前很喜歡、認真付出的足跡。

海星高中老師孔佑允是兩個小孩的媽媽，這次是在海星高中校友、受髓者朱頤的社群網站看到宣導影片，而得知驗血建檔的消息。孔佑允的婆婆一年前在慈濟醫院換腎，目前恢復很好，孔佑允就希望能為社會盡心力，當她開始捐血才知要達到捐血條件不是那麼容易，何況是捐骨髓幹細胞，孔佑允希望自己可以付出很多，在學校也會跟學生分享捐血等正確健康概念。

慈濟基金會社工周郁苹由兩位已建檔的同事陪同而來。周郁苹過去一直都認同骨髓捐贈，只是過去時間不允許。她的母親想捐卻因年齡而無法捐，因此很支持周郁苹。周郁苹表示，自己已經踏進第一步，如果能配對到，一定要圓滿另一個人的生命。

慈濟骨髓幹細胞中心楊國梁主任表示，造血幹細胞移植是血液疾病患者重生的希望，慈濟骨髓資料庫成立25年，在全台志工的努力推動下，目前已完成5120捐贈數，有超過42萬筆志願捐贈者資料。

他又說，但台灣每個月仍有平均3百位病患在尋求配對，加上如今不同種族、國籍通婚極為平常，也增加基因配型的困難，因此需要更多人加入造血幹細胞捐贈的行列。隨著時間的流逝，部份建檔的資料已超過捐贈年紀，極待18歲到45歲的民眾加入骨髓建檔救人的行列。

(中時 )