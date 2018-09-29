響應2018國際身心障礙者日 身障成果展熱鬧登場

新北市政府響應國際身心障礙者日，提前於29日在板橋第一運動場舉辦「揮灑生命的光采暨第2屆新北市身心障礙綜合成果展」；中華關愛身障者協會表演太鼓打擊，揮灑生命的光彩。（葉書宏翻攝）

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新北市政府響應國際身心障礙者日，提前於29日在板橋第一運動場舉辦「揮灑生命的光采暨第2屆新北市身心障礙綜合成果展」；新北市長朱立倫（藍衣）到場鼓勵。（葉書宏翻攝）

響應「國際身心障礙者日」，由新北市政府舉辦的身心障礙綜合成果展今（107）年已進入第二屆，市長朱立倫今（29）日特別到場感謝身障團體支持活動，與身障朋友見證生命的可貴，也期勉他們勇於展現生命光采。

新北市政府今年以「集聚不一樣，成就大力量」為主題，運用公益彩券盈餘分配基金，結合社會局、勞工局、教育局、衛生局、文化局及身心障礙團體於板橋第一運動場共同舉辦成果展。

市長朱立倫致詞時表示，身障朋友不受身體障礙限制，對生命更熱愛更堅持，甚至更加努力創造人生光芒，不僅在藝術文化領域展現傑出成果，在工作職場上也付出更多努力及辛苦，身障朋友不服輸的精神讓社會感動。

朱市長指出，為身障朋友舉辦成果展，可以將身障朋友的努力成果分享給所有市民朋友，也可讓大家感受生命光輝的可貴，讓大家更珍惜生命，更能愛護自己，以及幫助他人。他強調，不只在國際身障日才展現身障朋友的成果，平日在新北市各個文化場館都能一睹身障朋友才藝表現，讓我們一起為身障朋友喝采。

今日成果展由中華關愛身障者協會的太鼓打擊揭開序幕，接著是輪椅體育運動舞蹈協會帶來的輪椅街舞，以及小作所成員精彩的舞蹈、樂活大學學員的歌唱與瑜珈、身障街頭藝人及樂團的歌唱演奏等精彩表演。

(中時 )

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